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ТАСС

Шойгу: на две вышедшие из строя единицы вооружения приходится три отремонтированных

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Ремонтные и восстановительные работы боевой машины пехоты БМП-2 в полевых условиях
Ремонтные и восстановительные работы боевой машины пехоты БМП-2 в полевых условиях.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Также удалось в полтора раза снизить количество неисправной техники, подлежащей ремонту, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Количество отремонтированного вооружения за сутки превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Также удалось в полтора раза снизить количество неисправной техники, подлежащей ремонту, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Не менее важным вопросом является наращивание возможностей ремонтно-восстановительных органов. В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы", - сказал он. 

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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