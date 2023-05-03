Шойгу: на две вышедшие из строя единицы вооружения приходится три отремонтированных

Также удалось в полтора раза снизить количество неисправной техники, подлежащей ремонту, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Количество отремонтированного вооружения за сутки превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Также удалось в полтора раза снизить количество неисправной техники, подлежащей ремонту, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Не менее важным вопросом является наращивание возможностей ремонтно-восстановительных органов. В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы", - сказал он.