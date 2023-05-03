Шойгу отметил эффективность взаимодействия ведомств по вопросам поставок боеприпасов

Гильзы от снарядов 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на позициях артиллерийских войск Народной милиции ДНР под Авдеевкой.

Глава Минобороны напомнил, что действия российских группировок войск в СВО зависят от своевременного пополнения вооружения

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Система взаимодействия ведомств для оперативного решения проблемных вопросов по производству и поставкам вооружения, военной техники и боеприпасов заработала эффективно. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Он напомнил, что действия российских группировок войск в СВО зависят от своевременного пополнения вооружения, военной техники и боеприпасов, руководством страны поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы их производства.

"Эффективно заработала система межведомственного взаимодействия, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов", - отметил министр.