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ТАСС

Шойгу отметил эффективность взаимодействия ведомств по вопросам поставок боеприпасов

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Гильзы от снарядов 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на позициях артиллерийских войск Народной милиции ДНР под Авдеевкой
Гильзы от снарядов 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на позициях артиллерийских войск Народной милиции ДНР под Авдеевкой.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Глава Минобороны напомнил, что действия российских группировок войск в СВО зависят от своевременного пополнения вооружения

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Система взаимодействия ведомств для оперативного решения проблемных вопросов по производству и поставкам вооружения, военной техники и боеприпасов заработала эффективно. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Он напомнил, что действия российских группировок войск в СВО зависят от своевременного пополнения вооружения, военной техники и боеприпасов, руководством страны поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы их производства.

"Эффективно заработала система межведомственного взаимодействия, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов", - отметил министр. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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