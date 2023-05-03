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ТАСС

Посол Украины в Британии: контрнаступление Киева не начинается из-за плохой погоды

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Вадим Пристайко отметил, что у Киева нет никакого намерения сообщать российской стороне "точную дату и точное направление" контрнаступления

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Плохие погодные условия не позволяют Вооруженным силам Украины начать контрнаступление. Об этом сообщил во вторник посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

"Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам", - сообщил дипломат. Он также заметил, что у Киева нет никакого намерения сообщать российской стороне "точную дату и точное направление" контрнаступления.

Информация о готовящемся контрнаступлении ВСУ появилась 25 апреля. Тогда The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки проинформировала, что украинские войска планируют начать операцию в следующем месяце на южном направлении. Как отмечает издание, для этого к концу апреля Украина должна подготовить 12 боевых бригад численностью по 4 тыс. человек. 

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