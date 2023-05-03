Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек

Шойгу заявил, что украинские войска за апрель потеряли в боях более 15 тысяч военных

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

"Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек", — сказал глава оборонного ведомства.

Российские военные за прошедший месяц уничтожили восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

Шойгу подчеркнул, что действия российских войск во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения и техники.

"По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз. В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", — отметил глава Минобороны.

Он указал, что оборонная промышленность в целом обеспечивает потребности армии и флота, но в то же время необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры.