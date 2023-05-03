Шойгу: ВСУ в апреле потеряли более 15 тысяч человек

Шойгу заявил, что украинские войска за апрель потеряли в боях более 15 тысяч военных
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли в апреле более 15 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
Российские военные за прошедший месяц уничтожили восемь украинских самолетов, 277 дронов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.
Шойгу подчеркнул, что действия российских войск во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения и техники.
Он указал, что оборонная промышленность в целом обеспечивает потребности армии и флота, но в то же время необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры.