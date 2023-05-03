Вот зачем американские законодатели раздувают украинский конфликт

Responsible Statecraft: в США готовят проект о возвращении Украины к границам 1991 года

Конгрессмены США от обеих партий намерены представить резолюцию, согласно которой Вашингтону нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года, а также ее вступления в НАТО, пишет Responsible Statecraft.

Дэниел Ларисон (Daniel Larison)

Двухпартийные усилия в Палате представителей и Сенате должны обеспечить Украине членство в НАТО, и эта "победа" будет означать восстановление границ 1991 года.

Во вторник группа "ястребов" из обеих партий в Конгрессе объявила о подготовке новой резолюции, в которой содержится призыв к США добиваться восстановления границ Украины 1991 года и принять Украину в НАТО после окончания украинского военного конфликта.

Члены палаты представителей Джо Уилсон (республиканец от штата Калифорния) и Стив Коэн (демократ от штата Теннеси) являются соавторами того, что они называют "украинской резолюцией о победе", и наполняют ее, что неудивительно, возвышенной риторикой времен Второй мировой войны. На данный момент у законопроекта есть 18 конгрессменов-соавторов из обеих партий.

"Мы не должны повторять ошибку 1 сентября 1939 года", — сказал Уилсон Yahoo News, ссылаясь на то, что сейчас многие считают "мюнхенским сговором" и умиротворением Адольфа Гитлера перед нацистским вторжением в Польшу.

Сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), Шелдон Уайтхаус (демократ от штата Коннектикут) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) также внесли в Сенат свою похожую резолюцию. Это произошло после того, как на прошлой неделе три сенатора и 16 республиканцев в Палате представителей направили президенту Байдену письмо, в котором заявили, что не поддержат никакой новой помощи Украине, если она не будет сопровождаться четкой дипломатической стратегией прекращения конфликта.

Резолюции этой недели, несомненно, вызовут дебаты о масштабах поддержки США в отношении Украины в преддверии ожидаемого этой весной контрнаступления ВСУ. Кроме того, сигнал Конгресса о том, что США полностью поддерживают возвращение Украине Крыма и Донбасса, был бы именно тем, что хочет услышать украинское правительство. Но такой сигнал очень опасен в условиях, когда Украина не способна достичь этих целей на поле боя.

На самом деле, постановка чрезмерно амбициозных, нереалистичных целей в качестве определения "победы", скорее всего, приведет к громкой потере лица как Вашингтоном, так и Киевом. Вместо того, чтобы поддерживать цели Запада, которые состоят в том, чтобы продлить украинский конфликт, США должны поощрять Украину вернуться к линиям, существовавшим до 2022 года.

Остается открытым вопрос, смогут ли украинские вооруженные силы добиться хоть каких-либо успехов в этом году. Согласно утечкам издания Discord, Пентагон ожидает, что конфликт зайдет в тупик до конца 2023 года. Сомнительно, что Украина сможет вообще вернуть себе какие-либо территории, уступленные ею России в 2014 году. И безответственно и никому не выгодно одобрять эти цели, когда это обещает надолго затянуть военные действия.

Другая опасность заключается в том, что одобрение этих целей может приблизить США к прямому вмешательству в украинский конфликт как средству их достижения. Также существует риск того, что попытки вернуть Крым могут спровоцировать российскую эскалацию, вплоть до применения ядерного оружия.

Томас Мини из Общества Макса Планка в Германии предупредил несколько недель назад, что Украина может добиться "полной победы" только при непосредственном участии в военном конфликте США и НАТО. "Без прямого военного вмешательства США и НАТО, ВСУ еще могут удержать оставленные русскими территории в Харькове и Херсоне, но полная победа Украины почти невозможна".

Хотя высшие украинские официальные лица настаивают на том, что они не требуют, чтобы войска США и их союзников воевали за них, скорее всего, это потребуется для полного возврата всех потерянных украинских территорий. Поскольку США и их союзники не должны напрямую вступать в боевые действия, никакие западные правительства не должны поощрять Украину к достижению ее самых амбициозных целей.

Амбициозные военные цели Украины гарантируют долгий военный конфликт, а он не в интересах США. Сэмюэл Чарап и Миранда Пребе из Rand Corporation в конце своего доклада по этому вопросу пришли к выводу: "Территориальный контроль, хотя и чрезвычайно важен для Украины, не является самым важным аспектом украинского конфликта для Соединенных Штатов. Мы пришли к выводу, что, помимо предотвращения возможной военной эскалации между Россией и НАТО или использования Россией ядерного оружия, предотвращение затяжного военного конфликта является более важным приоритетом для Соединенных Штатов, чем достижение Украиной большего территориального контроля". Интересы США и Украины вовсе не идентичны, и политика США должна это отражать. А шумная "победная резолюция" американских законодателей полностью игнорирует это.

Понятно, что украинское правительство желает свести на нет все российские территориальные приобретения, но это необходимо сопоставить с вероятными огромными издержками, которые повлечет за собой достижение этих целей. США должны постоянно предостерегать Украину от более рискованных действий, которые могут привести к крупным поражениям и даже к возможному военному краху. Вряд ли поможет делу Украины политика США на подталкивание Киева к достижению недостижимой цели, чтобы затем увидеть, как это обернется для украинцев трагическими последствиями.

Хорошая новость заключается в том, что готовящиеся резолюции носят чисто символический характер и не могут заставить администрацию Байдена что-либо сделать по ним. Но они все равно будут оказывать давление на администрацию, чтобы она одобрила эти нереалистичные цели, и это может загнать Байдена в политическую ловушку. Если резолюции будут приняты, они воодушевят сторонников жесткой линии в Вашингтоне и Киеве и побудят их повысить требования к Вашингтону и его союзникам. Подстрекательство сторонников жесткой линии — это совершенно противоположно тому, что должны делать США.

Для того, чтобы украинское правительство согласилось на меньшее, чем полный возврат утраченных территорий, США придется применить давление, и сделать так, чтобы мировое сообщество это давление увидело. Как объяснил Анатолий Ливен из Института Quincy в статье ранее в этом месяце: "Все украинские аналитики, с которыми я беседовал, согласны с тем, что только интенсивное общественное давление со стороны Вашингтона может позволить Зеленскому согласиться на территориальный компромисс — даже если сам Зеленский будет вынужден на публике ответить на это давление показным протестом".

Еще неизвестно, готова ли администрация Байдена выдержать то политическое отступление, которое могут вызвать любые попытки оказать давление на Украину. Но именно это Вашингтон вынужден будет сделать, чтобы предоставить украинскому правительству такое прикрытие, которое позволит ему пойти на что-то меньшее, чем "полная" победа.