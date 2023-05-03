Военный эксперт: ПТРК "Штурм-С" может применяться по любым наземным целям

Военный эксперт Корнев прокомментировал применение ПТРК "Штурм-С" в зоне СВО
Боевой расчет противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" пресек попытку танкового прорыва украинских войск в зоне спецоперации. В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал об особенностях применения ПТРК.
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Штурм-С" в ходе спецоперации на Украине остановил танковый прорыв ВСУ, поражены два танка противника, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным "Старый". Видео опубликовало Минобороны России.
"… Данный образец у нас стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты… Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…", – рассказал боец.
В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что ПТРК "Штурм-С" может применяться не только для уничтожения танков, но и другого вооружения и военной техники.