Военный эксперт: ПТРК "Штурм-С" может применяться по любым наземным целям

Военный эксперт Корнев прокомментировал применение ПТРК "Штурм-С" в зоне СВО

Боевой расчет противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" пресек попытку танкового прорыва украинских войск в зоне спецоперации. В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал об особенностях применения ПТРК.

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Штурм-С" в ходе спецоперации на Украине остановил танковый прорыв ВСУ, поражены два танка противника, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным "Старый". Видео опубликовало Минобороны России.

"… Данный образец у нас стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты… Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…", – рассказал боец.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что ПТРК "Штурм-С" может применяться не только для уничтожения танков, но и другого вооружения и военной техники.

""Штурм-С" – это пусковая установка на гусеничной базе, роботизированная. Отстреливает ракету, автоматически сбрасывает контейнер, заряжается новым контейнером с ракетой. Может применяться по любым наземным целям, объектом может быть здание, бронемашина, может стрелять по вертолетам. Если вертолет завис над каким-то объектом, над лесом и так далее, то "Штурм-С" может применяться. Комплекс универсальный. И хотя на данный момент это уже несколько устаревшее оружие, но комплекс актуален по своим возможностям и может быть полезен", – сказал Дмитрий Корнев.