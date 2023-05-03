Войти
РИА Новости

Военный эксперт: ПТРК "Штурм-С" может применяться по любым наземным целям

94
0
0
Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С"
Противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Чалабов

Военный эксперт Корнев прокомментировал применение ПТРК "Штурм-С" в зоне СВО

Боевой расчет противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С" пресек попытку танкового прорыва украинских войск в зоне спецоперации. В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал об особенностях применения ПТРК.

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Штурм-С" в ходе спецоперации на Украине остановил танковый прорыв ВСУ, поражены два танка противника, сообщил командир взвода самоходных ПТРК с позывным "Старый". Видео опубликовало Минобороны России.

"… Данный образец у нас стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у них установлены ракеты… Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела…", – рассказал боец.

В эфире радио Sputnik главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил, что ПТРК "Штурм-С" может применяться не только для уничтожения танков, но и другого вооружения и военной техники.

""Штурм-С" – это пусковая установка на гусеничной базе, роботизированная. Отстреливает ракету, автоматически сбрасывает контейнер, заряжается новым контейнером с ракетой. Может применяться по любым наземным целям, объектом может быть здание, бронемашина, может стрелять по вертолетам. Если вертолет завис над каким-то объектом, над лесом и так далее, то "Штурм-С" может применяться. Комплекс универсальный. И хотя на данный момент это уже несколько устаревшее оружие, но комплекс актуален по своим возможностям и может быть полезен", – сказал Дмитрий Корнев.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.11.2022
Источник: вертолеты Ка-52 в СВО действуют сверх заложенных характеристик
20.06.2022
Танки требуют поддержки
01.02.2022
Высокоточная «Хризантема-С» прикроет границу с Украиной
22.09.2021
Шагреневая кирза
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
05.08.2014
Цветы и плоды непобедимого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 01:40
  • 1
Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер"
  • 02.05 23:36
  • 48694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 19:38
  • 10
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 14:33
  • 13
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 02.05 13:13
  • 1
Жесткий «Ответ» подводной угрозе
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб