Новым гендиректором ВНИИЭМ стал главный конструктор космических систем Халилюлин

Он проработал во ВНИИЭМ 16 лет, сообщили на предприятии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Новым генеральным директором Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (ВНИИЭМ, входит в Роскосмос) стал занимавший должность главного конструктора космических систем и комплексов Ильдар Халилюлин. Об этом сообщили журналистам во вторник на предприятии.

"Соответствующее решение принято советом директоров общества. Ильдар Халилюлин проработал во ВНИИЭМ 16 лет, начиная свой труд в организации еще молодым специалистом в 2006 году. За это время он прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора космических систем и комплексов и, наконец, генерального директора корпорации", - уточняется в сообщении.

В ВНИИЭМ уточнили, что при участии Халилюлина наращивались компетенции по разработке и производству космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. "С его помощью были созданы космические аппараты "Метеор-М" №1 и №2, разработан космический аппарат "Метеор-МП", космический комплекс "Ионозонд" со спутниками "Ионосфера-М", проведена защита эскизного проекта совместного российско-белорусского комплекса РБКС с КА "РБКА". Эти конструкторские работы подняли на новый уровень возможности отечественной спутниковой группировки в сфере гидрометеорологии и океанографии, повысили качество мониторинга гелиогеофизической обстановки и знаний об ионосфере Земли", - пояснили там.