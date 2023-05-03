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Интерфакс-АВН

В армянском парламенте сообщили о предварительной договоренности о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

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Флаги Армении и Азербайджана
Флаги Армении и Азербайджана.
Источник изображения: topwar.ru

Ереван. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут встречу в России, сообщил глава постоянной комиссии парламента Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

"Есть предварительная договоренность. Встреча должна состояться также в Москве", - сказал Егоян во вторник журналистам.

При этом, комментируя по просьбе журналистов заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о договоренности о встрече Мирзояна и Байрамова на территории России и проходящую в эти дни встречу глав МИД в Вашингтоне, Егоян отметил, что "одно другому не противоречит".

Захарова ранее заявила на брифинге, что достигнута договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана на территории России. "Конкретная дата будет анонсирована позже", - сказала она.

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