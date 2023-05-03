СМИ: КГБ Белоруссии предупредил об обострении обстановки на границах

БелТА: КГБ Белоруссии доложил Лукашенко о возможном обострении обстановки на границах

МОСКВА, 2 мая/ Радио Sputnik. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель доложил президенту республики Александру Лукашенко о возможности серьезного обострения оперативной обстановки на границах страны, передает агентство БелТА.

Белорусский лидер в свою очередь обратил внимание на участившиеся в последнее время случаи проникновения в страну диверсантов и потребовал от силовиков представить предложения по противодействию этой ситуации.

"Отложить это совещание (с силовым блоком во вторник в Минске, – ред.) мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел бы услышать исчерпывающие предложения по противодействию", – цитирует Лукашенко агентство.

Президент Белоруссии отметил, что обстановка на границах республики в связи с ростом военного потенциала стран НАТО остается сложной.

Радио Sputnik также сообщало, что Александр Лукашенко пообещал при необходимости применить "все средства" для защиты суверенитета Белоруссии.