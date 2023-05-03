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ЦАМТО

BAE Systems поставит дополнительные 155-мм СГ M-109A7 СВ США

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САУ M109A7 Paladin
САУ M109A7 Paladin.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 2 мая. Минобороны США 28 апреля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с BAE Systems Land and Armaments контракта на поставку очередной партии 155-мм СГ M-109A7 и гусеничных машин пополнения боезапаса M992A3.

Стоимость контракта составляет 87,964 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии BAE Systems в Йорке (шт.Пенсильвания). Реализация контракта должна быть завершена к 19 марта 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2013 года СВ США заключили с BAE Systems однолетний базовый контракт на начало мелкосерийного производства модернизированных 155-мм СГ M-109A6 PIM (теперь M-109A7). Данный контракт стоимостью около 195,43 млн. долл. предусматривал изготовление 18,5 комплектов САУ, включая 19 гаубиц и 18 гусеничных машин пополнения боезапаса CAT (Carrier Ammunition Tracked), другого оборудования. Базовый контракт содержал опционы на поставку дополнительных комплектов, которые были реализованы позднее.

Новый контракт является реализацией очередного опциона к базовому соглашению. Всего СВ США могут закупить около 580 комплектов, но фактическое количество будет зависеть от потребностей и наличия финансовых средств. M-109A7 должна заменить устаревшие гаубицы M-109A6 "Паладин" и машины пополнения боезапаса M992A2. СВ США получили первый серийный образец модернизированной 155-мм самоходной гаубицы (СГ) M-109A7 9 апреля 2015 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
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