Украина подписала три контракта с турецкой компанией Baykar

ЦАМТО, 2 мая. Украина подписала три новых соглашения с турецкой компанией Baykar. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 30 апреля министр стратегической промышленности страны Александр Камышин в своем Telegram-канале.

"Есть важный результат – три новых соглашения с турецкой компанией Baykar для украинских производителей. Детали не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", – написал А.Камышин.

По данным пресс-службы ведомства, подписание соглашений состоялось с двумя украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках международной выставки авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023, проходящей в эти дни в Стамбуле.