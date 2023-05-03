Бойцы СВО смогут принять участие в программе бесплатного переобучения

Как сообщили в кабмине, решение правительства "также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

"Решение также распространяется на членов семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.

Обучение для бойцов СВО организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет.