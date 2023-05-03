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ЦАМТО

"Курганмашзавод" внедрит в производство истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф

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СПТП 2С25М
СПТП 2С25М.
Источник изображения: Ростех

ЦАМТО, 2 мая. "Курганмашзавод" внедрит в производство истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

Как отметили в госкорпорации, с Минобороны заключены дополнительные госконтракты на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники.

"С 2023 года "Курганмашзавод" имеет статус головного исполнителя по ГОЗ. В планах поставок на ближайшие годы – БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники – 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф", – заявили в "Ростехе".

Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 мм. Пушка может транспортироваться кораблями и самолетами, а десантироваться – посадочным и парашютным способами. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 км/ч, на плаву – до 9 км/ч.

Государственные испытания истребителя танков завершились летом прошлого года.

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Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БРЭМ-Л
БТ-3Ф
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Курганмашзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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