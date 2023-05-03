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ЦАМТО

Lockheed Martin поставит дополнительные истребители F-35 ВС США и инозаказчикам

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Источник изображения: Фото: USAF

ЦАМТО, 2 мая. Минобороны США 28 апреля объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с корпорацией Lockheed Martin контракта на сумму 7,795 млрд. долл.

Контракт предусматривает поставку 126 новых истребителей F-35 "Лайтнинг-2" для ВС США и союзных государств в рамках 17-го опциона (Lot 17) к основному базовому контракту.

В частности, соглашение предусматривает поставку 81 самолета F-35A (43 ед. для ВВС США, 8 ед. – для ВВС Финляндии, 7 ед. – для ВВС Италии, 6 ед. – для ВВС Нидерландов, 6 – ед. для ВВС Польши, 4 ед. – для Воздушных сил самообороны Японии, 4 ед. – для ВВС Бельгии и 3 ед. – для ВВС Дании); 26 самолетов F-35B (15 ед. для КМП США, 7 ед. – для ВВС Великобритании, 2 ед. – для ВМС Италии и 2 ед. – для Воздушных сил самообороны Японии); 19 самолетов F-35C (13 ед. – для ВМС США, 6 ед. – для КМП США). Соглашение также предусматривает поставку сопутствующего оборудования и интеграцию ряда модификаций.

Работы будут выполняться на предприятиях компании в Форт-Уэрте (шт.Техас, 57%), Эль-Сегундо (шт.Калифорния, 14%), Уортоне (Великобритания, 9%), Камери (Италия, 4%), Орландо (шт.Флорида, 4%), Нашуа (шт.Нью-Гемпшир, 3%), Балтиморе (шт.Мэриленд, 3%), Сан-Диего (шт.Калифорния, 2%), Нагоя (Япония, 2%), других производственных площадках за пределами континентальной части США (2%) и, как ожидается, будут завершены в августе 2026 года.

Контракт представляет собой реализацию последней части соглашения стоимостью около 30 млрд. долл. от декабря 2022 года с Lockheed Martin, предусматривающего поставку 398 истребителей пятого поколения в рамках 15-17 опционов, включая 145 ед. (Lot 15), 127 ед. (Lot 16) и 126 ед. (Lot 17). По информации Lockheed Martin, на текущий момент компания поставила заказчикам более 900 самолетов F-35.

При заключении соглашения в декабре прошлого года Lockheed Martin заявила, что эти самолеты станут первыми, на которых будет обновлено бортовое оборудование и установлено новое программное обеспечение, известное как Technical Refresh-3 (TR-3) и необходимое для эксплуатации последней модели F-35 Блок.4. Обновления включают новый интегрированный процессор с большей вычислительной мощностью, панорамный дисплей в кабине и расширенный блок памяти. В конце апреля текущего года исполнительный директор Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что TR-3 все еще находится на стадии летных испытаний. По информации МО США, усовершенствования позволят использовать новые комплекты датчиков, высокоточное вооружение дальнего действия, улучшенные средства радиоэлектронной борьбы, и расширят возможности синтеза данных.

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Бельгия
Великобритания
Дания
Италия
Нидерланды
Польша
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Финляндия
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
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