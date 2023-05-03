На АСЗ прошло совещание по исполнению гособоронзаказа

ЦАМТО, 2 мая. На Амурском судостроительном заводе прошло совещание по исполнению гособоронзаказа. На совещании обсуждался ход работ по строительству на АСЗ (входит в ОСК) корветов для Тихоокеанского флота.

Амурский судостроительный завод посетил начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ РФ, контр-адмирал Ильяс Шигапов. В рамках рабочего визита он провел совещание по проблемным вопросам строительства с директором Департамента гособоронзаказа ОСК Вячеславом Господиновым и руководством предприятия, а также ознакомился с ходом работ по строительству военных заказов.

В ходе совещания особое внимание было уделено готовности корвета "Резкий". В настоящее время он продолжает прохождение государственных испытаний. В планах предприятия – передать корвет Тихоокеанскому флоту летом 2023 года, перед днем ВМФ.

Во время посещения стапельного цеха Амурского судостроительного завода первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Боровский доложил Ильясу Шигапову о готовности к закладке корабля "Ретивый" – десятого корвета данного проекта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".