Премьер Новой Зеландии и президент Украины обсудили увеличение помощи Киеву

Как сообщили в Веллингтоне, "серия встреч на высоком уровне, прошедших в последние месяцы", обеспечила плотное взаимодействие сторон по всем ключевым вопросам

СИДНЕЙ, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс и президент Украины Владимир Зеленский во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы расширения всесторонней помощи Киеву со стороны Веллингтона. Об этом сообщила пресс-служба главы новозеландского правительства.

"Серия встреч на высоком уровне, прошедших в последние месяцы, обеспечила плотное взаимодействие Веллингтона и Киева по всем ключевым вопросам. В ходе теплого и содержательного разговора, первого с момента избрания Хипкинса премьер-министром, лидеры обсудили вопросы расширения поддержки Украины со стороны Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

Хипкинс в момент разговора находился в "международном аэропорту Окленда перед визитом в Лондон", после которого Новая Зеландия, как ожидается, объявит о новом "расширенном пакете помощи Украине", уточнила пресс-служба правительства.