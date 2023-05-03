В Минобороны РФ рассказали о подготовке операторов скоростных FPV-дронов

По словам инструктора с позывным "Физик", который готовит операторов БЛА в тыловом районе зоны проведения спецоперации на Украине, научить военного управлять таким дроном можно за три недели

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Научить военнослужащего управлять высокоскоростным беспилотным летательным аппаратом (БЛА) можно за три недели. Об этом рассказал инструктор с позывным "Физик", который занимается подготовкой операторов БЛА в тыловом районе зоны проведения военной спецоперации на Украине.

"Все зависит от способностей обучающихся, но в основном курс обучения - три недели", - сказал "Физик" на видеозаписи, распространенной Минобороны России. Он отметил, что первая неделя уходит на полеты на симуляторах, после чего военнослужащие учатся управлению реальных БЛА, а также работе с боеприпасами.

По его словам, так называемые FPV-дроны (first-person view, "вид от первого лица") являются "длинной рукой штурмовиков", способных доставить до 1,5 кг полезной нагрузки на расстояние до 3 км. В качестве боеприпасов для БЛА используются как ручные гранаты, так и снаряды для гранатометов. "То есть гранату можно закинуть на 2 км со скоростью 100 км/ч", - пояснил "Физик".

Как рассказал старший оператор БЛА с позывным "Снег", FPV-дроны обладают очень высокой скоростью и маневренностью, но для этого жертвуют стабильностью полета. "Это вам не Mavic (коммерческий квадрокоптер производства китайской компании DJI): его очень сложно удержать на месте, он очень быстрый, его практически нереально заметить. Очень сложно с ним справиться", - заявил он.

По словам инструктора с позывным "Карма", в плохую погоду не летают даже расходные аппараты-камикадзе. "Никакой аппарат в дождь не летает. В сильный ветер тоже не полетит. Мы законы аэродинамики не определяем", - сказал он.

Как сообщили во вторник в Минобороны, в тыловом районе зоны СВО проходит подготовка операторов беспилотников из числа военнослужащих Центрального военного округа.