Задействованных в спецоперации военных обучат управлять роботами "Маркер"

Глава "Андроидной техники" Дудоров: участвующих в СВО военных обучат управлять "Маркером"

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российских военных, задействованных в зоне специальной военной операции, в ближайшем будущем обучат управлению перспективными боевыми роботами "Маркер", они смогут действовать автономно на расстоянии в десятки километров, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика данных машин, НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что "Маркеры", которые будут запущены в серийное производство, получат на вооружение мощный противотанковый комплекс "Корнет", управляемая ракета которого способна пробить более 1 метра брони, а также малоразмерные дроны-камикадзе БАС-80, которые можно будет запускать с данной платформы "роями" по 100 единиц.

"В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать "Маркеры" на поле боя. Мы стремимся к тому, чтобы для управления группировкой из 2-3 или даже 5 таких роботов было достаточно всего одного оператора. Мы можем направить робота на 50 или даже на 80 километров, и он вернётся назад, так как речь идёт не о дистанционно управляемой, а об автономной машине", - сказал Дудоров.

Собеседник агентства отметил, что сегодня помимо ПТРК "Корнет-Д1" роботы "Маркер" испытываются и с другими образцами вооружений, в том числе пулемётами калибра 7,62 миллиметра, гранатомётами АГС-17 и АГС-30, а также беспилотниками: дронами-камикадзе БАС-80 и привязными коптерами для разведки и целеуказания.