ВМС США способны одновременно задействовать лишь четверть подводных лодок

Newsweek: ВМС США выделят 200 миллиардов долларов на подлодки, которые почти не используют

ВМС США выделяют миллиарды долларов на расширение подводного флота, который не могут использовать в полной мере, пишет Newsweek. В прошлом году лишь 10% американских субмарин участвовали в секретных операциях и находились в море больше месяца, что вызывает вопросы о целесообразности таких трат.

ВМС США планируют расширить свой подводный флот с затратами в 200 миллиардов долларов, что эквивалентно ВВП Украины. Но пока республиканцы горячо выступают с критикой продолжающейся военной помощи Киеву, ни одна из партий не подвергает сомнению гораздо более дорогостоящую программу модернизация наших подводных лодок, позволяющую ВМС скрывать поразительный факт об американском подводном флоте. Наш военно-морской флот называет свои подводные лодки "самой смертоносной и боеспособной силой". Это также самый "тихий" вид наших вооруженных сил, окутанный тайной, и характер операций которого тщательно охраняется.

Флот американских ударных подводных лодок — "боевые" подводные лодки — существуют для того, чтобы преследовать вражеские подлодки и корабли, подслушивать противника и поддерживать операции спецназа. Такие голливудские постановки, как "Охота за Красным Октябрем", создают впечатление о подлодках, выслеживающих врага, бесшумно двигающихся под водой, и способных скрытно действовать в течение нескольких месяцев. Реальность заметно отличается от этой красивой картинки. ВМС США могут одновременно развернуть едва ли четверть своих ударных подводных лодок. Но в прошлом году, даже несмотря на бушующий военный конфликт на Украине и рост Китая как мировой сверхдержавы, только 10% наших подлодок действовали автономно и скрытно, проведя более 30 дней в полностью подводном положении.

Трехмесячное расследование Newsweek раскрывает проблематичную арифметику современных операций наших подводных лодок. Редакция Newsweek получила секретные документы, показывающие весь масштаб их деятельности в 2022 году, изучила имеющиеся данные о движении подлодок во всем мире и провела обширные интервью с военно-морскими офицерами и экспертами. Вывод суровый: американские подводные лодки никогда не участвовали в том, что морские офицеры называют "наступлением" против России или Китая, и при этом общий уровень наших подводных сил никогда не увеличивался.

"В каком-то смысле это просто издержки ведения бизнеса", — заявил один отставной военно-морской офицер в разговоре с Newsweek, объясняя, почему американские подводные силы действуют так, а не иначе, и почему требуется четыре подводных лодки, чтобы развернуть одну субмарину на нужном рубеже. "Можем ли мы более открыто говорить в отношении того, что на самом деле делают наши лодки? И можем ли мы делать это, не нанося ущерба безопасности наших подводных операций? Конечно, можем", — говорит офицер, пожелавший остаться анонимным, потому что он не уполномочен говорить публично.

Программа строительства ВМС стоимостью 200 миллиардов долларов направлена на увеличение количества ударных подводных лодок с 50 до 66. Это число общеизвестно. Статистика, которая не обсуждается, свидетельствует о том, что современные подводные лодки стали настолько сложными, что единственный способ, с помощью которого ВМС может заметно повысить уровень своих операций против России и Китая, — это построить гораздо больше субмарин. Пентагон заявляет, что это неотложная задача: у Китая самый большой в мире военно-морской флот, а его подводные силы обычно описывают как быстро догоняющие Соединенные Штаты по количеству и качеству. Но какими бы вялыми ни были операции американских подводных лодок, ситуация в России и Китае еще хуже. Это вызывает дополнительные вопросы о том, почему наш ВМС тратит столько денег на модернизацию флота ударных подводных лодок, и о конечной ценности таких "позолоченных машин".

На просьбу ответить на выводы Newsweek, коммодор Джеки Пау, официальный представитель ВМС США, заявила: "Наши подводные силы являются самыми смертоносными и боеспособными в мире, действуют по всей планете и готовы вести быстрые и решительные боевые действия. Мы используем наши асимметричные преимущества для сдерживания войны. Но если это сдерживание не удастся, то мы будем использовать их, чтобы доминировать над противником. Наш флот, включая подводные силы, готов сражаться уже сегодня вечером, чтобы защитить и поддержать американский образ жизни".

Удар из глубины

В прошлом году на выходных, посвященных Дню поминовения, высокопоставленные лица, офицеры и матросы в парадной форме собрались пасмурным утром на базе военно-морских подводных лодок в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, для ввода в боевой состав военно-морских сил США подлодки Oregon (SSN 793), первой такой широкой церемонии ВМС с момента окончания пандемии.

По словам представителей ВМС, атомный военный корабль США Oregon имеет длину около 115 метров, что больше, чем высота Статуи Свободы. Оснащенный по последнему слову техники, он может запускать ракеты большой дальности и обнаруживать корабли на расстоянии до 5 тысяч километров. С экипажем из 132 человек, 15 офицеров и 117 матросов подводная лодка может погружаться на глубину до 250 метров двигаться в подводном положении со скоростью более 54 километров в час. Oregon вооружен 12 крылатыми ракетами "Томагавк", примерно 40 торпедами, может нести мины и противокорабельные ракеты, а также использовать беспилотники и беспилотные подводные аппараты.

"Вскоре Oregon будет использовать свою малозаметность, гибкость, превосходную огневую мощь и выносливость, чтобы бесшумно передвигаться по всему Мировому океану", — сказал на церемонии адмирал Фрэнк Колдуэлл, директор ядерной программы ВМС США. Oregon будет двигаться "незамеченным", сказал он, "готовясь к битве и, если необходимо, быстро и без предупреждения нанесет удар из глубины, чтобы ответить на приказ страны".

Только все это произошло не слишком скоро. В течение девяти месяцев после приписки к флоту Oregon обучал экипаж и тестировал системы на восточном побережье. Согласно засекреченным записям ВМС, изученным Newsweek, и отчетам наблюдателей за подводными лодками, он 22 раза уходил и возвращался к своему причалу в Коннектикуте на реке Темзе для коротких тренировочных рейсов. Наконец, 13 февраля этого года военный корабль США Oregon отправился в свой первый европейский рейс с Шестым флотом, присоединившись к Dynamic Manta, противолодочным учениям НАТО, проводившимся у берегов Сицилии в Средиземном море. Во вторую неделю марта, почти через год после ввода в строй, Oregon наконец-то скрытно ушел в глубины океана.

"Несмотря на гораздо большие возможности и малошумную двигательную установку, Oregon в некоторых отношениях ничем не отличается от любой другой ударной подводной лодки, которая у нас есть", — говорит капитан ВМС в отставке, проживающий в районе Сан-Диего. Бывший моряк сказал Newsweek, что плановое техническое обслуживание и "обработка" будущих рейсов составляют более трех четвертей срока службы американской подводной лодки. По официальным данным ВМС, за запланированный 30-летний жизненный цикл подводная лодка Oregon примет участие в 15 больших операциях. В сумме это составляет 90 месяцев, или около 25% срока ее службы. "Это не следует воспринимать как критику субмарины Oregon, — говорит отставной капитан. — Просто все в нашем подводном флоте устроено именно так. Подводные лодки невероятно сложны, и когда они полностью развертываются, не возникает вопросов, особенно по сравнению с другими странами, насколько они лучше. Но задача эта трудная, и многие представления о том, сколько подводных лодок у нас находятся в море, и что они там делают, исходят в основном из Голливуда".

"Могут ли Соединенные Штаты направить больше подводных лодок на театры военных действий? Или вывести больше лодок в океаны в мирное время? Да, — говорит капитан, — но только на короткие промежутки времени".

Тихий — еще не значит смертоносный

В 2022 году ВМС ввели в строй две новые подводные лодки — Oregon и Montana — и вывели из эксплуатации две лодки 35-летней давности. Пятьдесят ударных подводных лодок составляли в этом году основную часть всех сил атомных подводного флота. Ударные подводные лодки разделены между двумя флотами: 24 служат на Атлантическом флоте и 26 на Тихоокеанском флоте. Атлантические подводные лодки базируются на восточном побережье США, в Гротоне, штат Коннектикут, или в Норфолке, штат Вирджиния. В Тихом океане ударные подводные лодки развернуты в Сан-Диего, штате Вашингтон, и в Перл-Харборе на Гавайях. Пять из них находятся на микронезийском острове Гуам.

Независимо от технических характеристик и мифологии, окружающей АПЛ, их использование ограничивается законами физики, а также активностью противника. И, несмотря на обучение и поддерживающую их инфраструктуру стоимостью 10 миллиардов долларов в год, они не идеальны. Например, в октябре 2021 года подводная лодка Connecticut врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море, при этом ранения получили 11 моряков. Капитана подлодки освободили от должности после того, как она "доковыляла" до Гуама. Хотя военно-морской флот заявляет, что Connecticut не получил серьезных повреждений, в 2022 году эта подводная лодка ни разу не покинула свой порт приписки Бремертон, штат Вашингтон.

Согласно секретным отчетам ВМС, в 2022 году в США были развернуты только 32 из 50 ударных подводных лодок. В общей сложности они провели в море 151 месяц, что составляет четверть от теоретически возможного. В среднем 28% их времени в море приходилось на переход в Азию и Европу и обратно, в результате чего фактическое время передового развертывания и на потенциальных ТВД составляло всего около 107 месяцев. Другими словами, менее 20% ударных подводных лодок Америки были развернуты и полностью готовы к работе в любое время в течение неспокойного прошлого года. Это также означает, что план увеличения количества ударных подводных лодок с 50 до 66 фактически добавляет только четыре развертываемые не передовой линии подводные лодки.

"Знаете, я думал, что наши все время там, на переднем крае, потому что русские идут, а китайские вооруженные силы растут, — говорит Ханс Кристенсен, главный ядерный эксперт Федерации американских ученых, который десятилетиями изучал атомные подводные лодки, комментируя выводы Newsweek. — Эти новые цифры говорят мне о том, что ударные подводные лодки не являются однозначными победителями в будущей войне".

В качестве главной причины строительства новых подводных лодок ВМС называется растущий Китай. Военно-морской флот Си Цзиньпина имеет большой парк дизельных подлодок и находится в процессе строительства новых АПЛ, которые могут действовать далеко за пределами региона. По словам представителей ВМС США, эти подводные лодки будут все больше угрожать коммерческим перевозкам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также будут охотиться на американские военные корабли. У России есть достаточное число многоцелевых подводных лодок аналогичного размера, и примерно треть из них - атомные. Несмотря на то, что оперативная готовность обоих флотов, по прогнозам, останется намного ниже, чем у их американских коллег, ВМС США по-прежнему приходят к выводу, что их недостаточно для прикрытия обоих театров военных действий.

Дело в том, что даже при увеличении количества американских ударных подводных лодок до 66, только одна четверть будет продолжать действовать в любой момент времени, что по-прежнему будет вызывать дефицит. Альтернативой могут показаться более многочисленные и более дешевые неатомные подводные корабли, но такие подводные лодки не смогут обеспечивать дальнее развертывание, необходимое США для действий вблизи азиатских и европейских сухопутных массивов.

"Ответом является противолодочная война во всех ее аспектах… лучшее обнаружение, самолеты и надводные корабли, торпеды и автономные транспортные средства, которые могут обнаруживать и топить подводные лодки противника, — говорит капитан ВМС в отставке. — Мы не можем позволить себе полагаться только на подводные лодки для выполнения будущих задач".

Чтобы в полной мере оценить реальные эксплуатационные ограничения ударных подводных лодок, рассмотрим фактические данные за 2022 год. Данные ВМС, включая отчеты, отдельные судовые журналы и отчеты о "контактах" с вражескими кораблями и подводными лодками, показывают: 32 развернутые подводные лодки израсходовали почти 30% их времени в пути в или из вод вблизи России и Китая. Когда развернутые подводные лодки шли вперед и "на стоянку", они около трети своего времени (37%) проводили в режиме "невидимки", т. е. шли в подводном положении и скрытно. В 2022 году против России одновременно было развернуто в среднем шесть подводных лодок, и только три подводные лодки были развернуты в июне. Против Китая в 2022 году было развернуто в среднем почти семь подводных лодок, а в январе было развернуто всего четыре.

Пик патрулирования подводных лодок-невидимок пришелся на февраль, июнь и октябрь, когда в общей сложности шесть или семь американских подводных кораблей действовали полностью погруженными. Три подводные лодки — Seawolf, Scranton и Indiana — находились под водой более шести месяцев.

Получается, что в течение одного месяца в среднем менее пяти подводных лодок обоих наших флотов работали в подводном и скрытом положении. В марте, через месяц после того, как Россия начала свою военную спецоперацию на Украине, скрытно действовали только три американские ударные подводные лодки: две вблизи Европы и одна в Тихом океане.

"Наши подводные лодки действуют за тысячи миль от США, — говорит второй отставной офицер ВМС, в настоящее время профессор Военного колледжа. — Здесь нужно держать баланс ... обеспечивать безопасность их портов приписки в Соединенных Штатах и обеспечивать их способность преодолевать большие расстояния, которые им приходится покрывать, чтобы развернуться в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Это дополнительное время и износ техники, но мы более чем способны выполнять наши миссии, и мы все больше думаем о том, чтобы быть более динамичными в том, как мы проецируем свои силы в мировой океан".

Рутина и планы

Практически все нынешние операции передовых ударных подводных лодок развертываются в трех регионах: вблизи Азии, в основном в Восточном и Южно-Китайском морях; в Северной Атлантике вокруг Норвежского и Северного морей и в Средиземном море. В ходе этих операций перед ними стоит целый ряд задач: слежка за кораблями вероятного противника, сопровождение судов, демонстрация флага, участие в учениях, сбор разведывательных данных и специальные операции.

В марте две подводные лодки отправились к северу от Аляски, чтобы разбить лед примерно в 300 километрах к северу от Прадхо-Бэй, но это были скорее рутинные ежегодные учения, чем демонстрация силы России. У базирующейся в Норфолке АПЛ Albany в этом году были самые разнообразные задания. И хотя она была более загруженной, чем большинство подводных лодок, ее действия также показали, как мало времени было ею потрачено на передовые миссии. Albany начала год в Гибралтаре, где столкнулась с протестами на британской территории со стороны испанских экологов.

После пятидневного захода в Гибралтар она направилась в Норвежское море. Именно во время 73-дневного подводного плавания Albany Россия начала свою военную спецоперацию на Украине. 20 марта субмарина зашла на военно-морскую базу Фаслейн в Шотландии. Она покинула ее через несколько дней 5 апреля и появилась в Тромсё, Норвегия. Albany тайно работала еще пару недель в северных водах у побережья Норвегии, прежде чем 14 мая прибыла в порт приписки Норфолк, пройдя за это плавание 35 тысяч морских миль (63 тысяч километров).

16 августа после планового технического обслуживания и смены экипажа Albany отправилась на многонациональные морские учения UNITAS LXIII в Бразилию. АПЛ пришвартовалась на базе подводных лодок Мадейры в Итагуаи, Бразилия, на пять дней в сентябре, прежде чем вернуться в Норфолк 26 сентября.

"Что вам нужно знать об операциях подводных лодок, — говорит офицер действующей бригады подводных лодок, базирующейся в Сан-Диего, — так это то, что все зависит от расписания. Субмарины могут выходить на срочные задания, но это происходит очень редко". Секретные документы ВМС подтверждают это. Только четыре подводные лодки - Mississippi, New Mexico, New Hampshire и Connecticut - провели "срочное" развертывание, то есть им было приказано выйти в море вне запланированных дат. Согласно секретным документам ВМС, ни один из этих эпизодов не был связан с "пожарами" вокруг Украины или Тайваня. Даже они были просто практикой. "Сами эти срочные развертывания тоже плановые", — пожимает плечами офицер бригады.

Несмотря на эти жесткие графики, профессор военного колледжа говорит, что подводные силы по-прежнему выполняют то, что ВМС называет "сигнализированием". То есть дают понять России и Китаю, что Соединенные Штаты заявляют о себе как о мировой державе, будут поддерживать союзников и будут присутствовать там, где действуют вражеские подводные лодки. Делается это, например, путем всплытия в необычных местах или неожиданными способами.

Так, три АПЛ Атлантического флота — North Dakota, John Warner и Indiana — почти одновременно зашли в мае в соседнюю с Россией Норвегию, что стало очевидным сигналом для Кремля. Подводные лодки New Hampshire и South Dakota также появились в Норвегии в декабре, а затем действовали поблизости с New Mexico, которая всплыла в Шотландии.

В последнем наставлении для командиров "Commanders Intent 4.0", выпущенном командующим подводными силами в конце прошлого года, говорится, что наши подводные силы должны быть доступны "в ответ на непредвиденные обстоятельства по всему миру". Хотя военно-морские эксперты почти в один голос говорили Newsweek, что ударные подводные лодки могут лишать Россию и Китай способности действовать вдали от их прибрежных вод, русским и китайцам это редко требуется.

Секретные отчеты ВМС показывают, что в 2022 году роста развертывания наших АПЛ не было, но отчасти причина этого состоит в том, что в увеличении активности и не было необходимости, поскольку российские и китайские подводные лодки выходили в море даже реже, чем американские.

Хотя Пентагон утверждает, что Россия возвращается к уровню эксплуатации подводных лодок времен холодной войны, даже патрулируя воды у восточного побережья США с помощью более новых подводных лодок, секретные данные ВМС, с которыми ознакомился Newsweek, говорят, что это неправда. В 2022 году не было случая, чтобы у России в море было развернуто более двух подводных лодок с баллистическими ракетами, а большую часть времени — только одна. Более того, российские ударные подводные лодки почти не покидали российских вод.

"В основном они прячутся в районах базирования", — говорит Кристенсен, имея в виду защищенные воды Баренцева моря, Берингова моря в Тихом океане и Охотского моря. По данным ВМС, в 2022 году российские подводные лодки с баллистическими ракетами покидали близлежащие воды всего девять раз. Ударные подводные лодки и подводные лодки с крылатыми ракетами выходили за пределы районов базирования всего 11 раз. Согласно секретным сообщениям "контактов" ВМС, в каждом случае за российскими лодками следила одна ударная подводная лодка США.

Китай ведет себя не намного активнее, и операции подводных лодок Пекина в 2022 году также были незначительными, хотя и более активными, чем у России. По секретным данным ВМС, большую часть месяцев за пределами местных вод действовало от восьми до 11 китайских подводных лодок, в том числе одна патрульная подводная лодка с баллистическими ракетами. Но эти подводные лодки редко покидали моря вокруг материка, включая 16 китайских атомных подводных лодок.

"Мы должны идти к ним", — говорит Кристенсен, имея в виду то, что российские и китайские операции осуществляются в основном в прибрежных водах. Но это осуществляется не часто.

Дорогостоящее предприятие

ВМС США приступают к реализации своей самой дорогостоящей программы по замене и расширению устаревающих подводных сил и вводу в строй еще более сложных и бесшумных лодок, чтобы избегать обнаружения и обнаруживать самим российские и китайские подводные лодки, которые, по словам представителей ВМС, тоже становятся все тише.

"Мы должны сохранить наше тактическое подводное преимущество, сохраняя свои позиции и способность реагировать скрытно и быстро, — заявил министр ВМС Карлос Дель Торо на ежегодном симпозиуме Лиги подводного флота США в ноябре прошлого года, особенно выделив меры по модернизации флота ударных подводных лодок. — Чтобы сохранить и укрепить господство на море, мы должны серьезно относиться к развертыванию и поддержанию необходимых возможностей для сдерживания противника и, когда это необходимо, для победы в войнах".

В следующем десятилетии 200 миллиардов долларов, которые Пентагон планирует потратить на новые подводные лодки, составят около 60% от общего бюджета на военное судостроение. Для сравнения, весь бюджетный запрос Министерства обороны на 2024 год составляет 842 миллиарда долларов.

Четыре класса подводных лодок находятся в стадии строительства или разрабатываются: новые ударные подводные лодки класса Virginia для замены класса Los Angeles, новый класс подводных лодок с баллистическими ракетами Columbia для замены существующих лодок класса Ohio, начиная с 2031 года, новая подводная лодка большой полезной нагрузки для замены нынешних четырех подводных лодок с крылатыми ракетами и SSN (X) "следующего поколения" для замены конечном итоге и лодок класса Virginia.

Текущая цель ВМС заключается не только в модернизации АПЛ с баллистическими ракетами, но и в расширении флота многоцелевых подводных лодок и подводных лодок с крылатыми ракетами. Текущая цель — 66 единиц. Это означает ежегодное строительство трех-четырех подводных кораблей — при условии одобрения Конгрессом. Но послужной список кораблестроения в ВМС США плохой. За последнее десятилетие флоту удалось выполнить необходимый капитальный ремонт и техническое обслуживание в соответствии с графиком лишь на 20–30%.

"Мы действительно боремся с серьезными трудностями", — заявил в сентябре вице-адмирал Билл Галинис, глава Командования морских систем ВМС. Строительство новых лодок также отстает от графика на несколько месяцев — до такой степени, что Счетная палата правительства недавно сообщила, что прогнозируемый график, предоставленный ВМС, "ненадежен".

По данным Бюджетного управления Конгресса, ударные подводные лодки следующего поколения оцениваются в 7,2 миллиарда долларов каждая. Стоимость новых подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia оценивается примерно в 8,3 миллиарда долларов каждая из запланированной дюжины, в то время как стоимость первого корабля составит около 15 миллиардов долларов, что является одной из самых дорогих систем вооружения за всю историю армии США.

Военно-морской флот говорит о более тихих подводных лодках, а также о "цунами технологий": искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, прозрачном интеллекте и многом другом. Но самая важная технология, которая в настоящее время увеличивает силы подводных лодок, — это беспилотные системы, воздушные, морские и подводные. Как и на суше, дроны уже меняют то, как работают подводники. Некоторые эксперты говорят, что в будущем они изменят характер борьбы с подводными лодками.

Нет никаких сомнений в том, что после 20 лет операций на Ближнем Востоке после 11 сентября американские приоритеты смещаются на противодействие Китаю. Там, как считают в ВМС, американские подводные лодки встретятся не только в защите кораблей США и союзников в море, но и в сдерживании или предотвращении любого нападения Китая на то, что Пекин считает отколовшейся провинцией Тайвань.

В то время как программа модернизации нашего подводного флота может вынудить китайцев тратить гораздо больше денег на те же технологии и истощать свои ресурсы, подобно тому, как инвестиции США в технологии времен холодной войны помогли довести бывший Советский Союз до развала, вопрос о фактической полезности подводных лодок остается под большим вопросом.

"Нет никаких сомнений в том, что когда дело доходит до наших подводных лодок они не имеют себе равных, — говорит бывший руководитель отдела закупок Пентагона. — Но я бы сказал так: пришло время переоценить наши приоритеты. Особенно с учетом того, что конфликт на Украине показал нам важности другого вида глубины, глубины наших запасов и арсеналов. Мы увидели, насколько прожорлива настоящая война в отношении основных видов оружия и боеприпасов, — продолжает он. — Мы не можем быть настолько зачарованы нашими собственными мифами, чтобы упустить эту реальность".

Смертоносное и мощное

В состав подводных сил ВМС США в 2022 г. входило 50 "быстрых" ударных подводных лодок. 14 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами типа Trident,входящих в состав средств стратегического ядерного сдерживания, и четыре подводные лодки с управляемыми ракетами.

Ударные подводные лодки имеют три разных класса: 26 старых ударных подводных лодок класса LosAngeles (две из которых будут выведены из эксплуатации в 2023 году); три суперлодки класса Seawolf, исключительно тихие, быстрые и специально оборудованные и 21 ударная подводная лодка класса Virginia, например, Oregon. Их число также увеличится на две в 2023 году.

Четыре АПЛ с крылатыми ракетами, "квази-члены" ударных сил, поскольку они развертываются впереди и охотятся за вражескими кораблями и подводными лодками, являются старейшими подводными лодками США: 42-летние лодки класса Ohio с которых было снято ядерное оружие и которые теперь вооружены обычными крылатыми ракетами (их снимают с вооружения).

Говорят, что подводные лодки всегда находятся в одном из четырех состояний: в капитальном ремонте или ремонте в порту; в процессе сертификации, тестирования или обучения персонала; в состоянии "развертывания" — длительных периодов передовых операций от двух до восьми месяцев и в процессе "патрулирования" - термин, используемый только для подводных лодок с баллистическими ракетами.

Подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами ("бумеры") имеют по два экипажа, которые меняются, чтобы максимально увеличить время пребывания АПЛ в море. Ударные подводные лодки имеют только один экипаж, и хотя их плавания зачастую длятся дольше, они выходят в море реже, что определяется ограниченными экипажами.

Автор статьи: Уильям Аркин (William Arkin)