Минобороны Италии заявило, что Киев изначально запрашивал снятую с вооружения технику

В оборонном ведомстве государства уточнили, что переданные орудия вывели из эксплуатации несколько лет назад

РИМ, 2 мая. /ТАСС/. Украинские власти изначально запрашивали у Италии снятую с вооружения технику, которая нуждается в ремонте. Об этом в понедельник сообщило министерство обороны республики после информации газеты Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, которые Рим в 2023 году передал Киеву, оказались не пригодны к боевым действиям.

"Министерство обороны уточняет, что по просьбе Украины были также переданы орудия, которые итальянские вооруженные силы вывели из эксплуатации много лет назад. Они никогда не предлагались именно из-за их технического состояния, - цитирует агентство ANSA заявление оборонного ведомства Италии. - Однако Украина, несмотря на их состояние, запросила эти средства для капитального ремонта и их дальнейшего ввода в эксплуатацию".

Вместе с этим отмечается, что Минобороны Италии не получало информации "об итогах ремонта". "Речь идет о машинах, которые были классифицированы только как не подлежащие ремонту", - указали в министерстве.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Было выпущено пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте нового созыва, и уже новое правительство утвердило еще один пакет поставок. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявлял, что итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму порядка €1,5 млрд.