Белый дом заявил, что в курсе попыток Ватикана содействовать урегулированию на Украине

Однако от комментариев по этому вопросу в администрации США отказались

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Администрации США известно о попытках Ватикана содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом в понедельник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Нам известно. Комментариев по этому поводу нет", - отметила она.

В воскресенье, беседуя с журналистами на борту самолета на обратном пути в Рим из Будапешта, Папа Франциск сообщил, что Ватикан осуществляет "мирную миссию" в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, эта миссия "пока не публична" и подробнее рассказать о ней можно будет лишь позже. В то же время, коснувшись своей встречи с митрополитом Иларионом, он отметил, что они "говорили не о Красной шапочке и сером волке". "Всех интересует путь к миру, и я готов сделать все, что нужно", - добавил понтифик.

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) сообщил в понедельник, что не обсуждал с Папой Римским Франциском во время его апостольского визита в Венгрию 28-30 апреля никаких политических вопросов.