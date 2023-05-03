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ТАСС

Швейцария заявила, что не намерена поставлять оружие Украине

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Постоянный представитель при ООН Паскаль Кристин Берисвиль напомнила, что такие действия запрещены национальным законодательством

ООН, 1 мая. /ТАСС/. Швейцария не может поставлять оружие Украине, поскольку такие действия запрещены национальным законодательством, обеспечивающим нейтралитет страны. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

"Мы не поставляем вооружения, но оказываем другую помощь. Надо принимать во внимание, какая помощь является наиболее эффективной. Что касается поставок оружия, то они невозможны в силу действующего законодательства, изменить его может только парламент", - сказала она.

Постпред отметила, что нейтральный статус Швейцарии, обеспечиваемый законами страны, может быть полезен для дипломатических усилий при урегулировании конфликта на Украине. "В Женеве прошло уже несколько встреч по зерновой сделке", - напомнила она. 

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Страны
Украина
Швейцария
Компании
ООН
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