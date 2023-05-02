В Китае протестировали сеть 6G на скорости 100 Гбит/с.

Это далеко от теоретического потолка новой технологии

До запуска первых коммерческих сетей 6G ещё далеко, но разработки в этом направлении активно ведутся. Как сообщается, 25-й институт Средней академии аэрокосмической науки и промышленности Китая добился передачи данных в рамках частот 6G со скоростью 100 Гбит/с!

Прорыв был достигнут на терагерцевом уровне, одном из самых важных для 6G. Особых подробностей на этот счёт нет. Для сравнения можно вспомнить, что пару лет назад Samsung демонстрировала работу в рамках 6G с передачей данных на скорости 6,2 Гбит/с.

Ожидается, что первые коммерческие сети 6G появятся в мире к 2030 году, а относительно скоростей некоторые эксперты говорят о потолке в 8000 Гбит/с, но это лишь в теории. На практике в рамках сетей 4G или 5G реальные скорости даже близко не подходят к теоретическим максимумам.