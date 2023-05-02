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В России выделили частоты для беспилотников

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В России выделили частоты для беспилотников
В России выделили частоты для беспилотников.
Источник изображения: ixbt.com

ГКРЧ также озаботилась вопросом подавления сигналов беспилотников

Минцифры прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в рамках которого было принято решение о выделении частот специально для управления беспилотниками — это диапазон 5030–5091 МГц. Позже к нему могут добавиться другие диапазоны — это станет предметом обсуждения рабочей группы. Также создана рабочая группа для определения порядка использования средств подавления сигналов беспилотников.

Из других итогов заседания ГКРЧ: операторам предложили скидку за спектр. Если оператор готов устанавливать от 1 до 4 базовых станций в квартал в населённых пунктах численностью до 1 тыс. человек, то он получит скидку за использование радиочастотного спектра. Такая мера поддержки будет действовать с июля 2023 года до конца 2025 года.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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