В России выделили частоты для беспилотников.

ГКРЧ также озаботилась вопросом подавления сигналов беспилотников

Минцифры прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в рамках которого было принято решение о выделении частот специально для управления беспилотниками — это диапазон 5030–5091 МГц. Позже к нему могут добавиться другие диапазоны — это станет предметом обсуждения рабочей группы. Также создана рабочая группа для определения порядка использования средств подавления сигналов беспилотников.

Из других итогов заседания ГКРЧ: операторам предложили скидку за спектр. Если оператор готов устанавливать от 1 до 4 базовых станций в квартал в населённых пунктах численностью до 1 тыс. человек, то он получит скидку за использование радиочастотного спектра. Такая мера поддержки будет действовать с июля 2023 года до конца 2025 года.