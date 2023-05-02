В Санкт-Петербурге создадут центр по производству дронов.

Его откроют в рамках российского нацпроекта по развитию беспилотников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе планируется создать научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. По его словам, власти Санкт-Петербурга уже активно взаимодействуют с предприятиями авиационной промышленности и вузами с целью создания такого центра. Об этом Беглов рассказал, выступая с ежегодным отчётом в городском парламенте.

По поручению президента создадим научно-производственный центр для развития беспилотных авиационных систем. Сейчас активно работаем в этом направлении с производителями и вузами города. — Александр Беглов.

В понедельник, 24 апреля, пресс-служба правительства РФ проинформировала о том, что национальный проект по производству и развитию дронов (беспилотных авиационных систем) в России будет утверждён к 1 сентября текущего года. Решение было принято по итогам проведённой 21 апреля стратегической сессии вице-премьера России Андрея Белоусова с российскими производителями беспилотников.