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Техкульт

Airbus представила концепт новой космической станции на замену МКС

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Станция Airbus

Срок службы МКС подходит к концу, и в дело вступает политика в связке с экономикой. Человечество либо сумеет создать новую версию крупной и доступной для всех станции в космосе, либо окончательно распадется на конкурирующие группы, которые будут строить свои собственные объекты на околоземной орбите. Для таких компаний, как Airbus, выгодны оба варианта, поэтому ее инженеры представили концепт новой станции LOOP.

LOOP — это проект универсальной компоновки сооружения для жизни и работы в космосе. Оно состоит из трех этажей, каждый 8 м в диаметре и столько же в высоту, чтобы там можно было разместить практически любое оборудование. При желании любой из этажей можно превратить в жилое помещение, лабораторию, стыковочный узел и т.д.

Станция Airbus

Внутри станции найдется место даже для спортивных тренажеров, а один из уровней и вовсе можно превратить в центрифугу для имитации земной силы тяжести и снижения нагрузки на организмы космонавтов. Все этажи соединены стволом центральной шахты, вокруг которого высажены растения для очистки атмосферы. Плюс это же источник витаминов и свежей зелени в рационе обитателей станции.

Станция Airbus

Станция Airbus



Станция Airbus

Airbus LOOP – коммерческий проект, он предназначен для зарабатывания денег, однако пока нет информации ни о стоимости столь огромной станции, ни о расходах на ее эксплуатацию. С другой стороны, мир вступил в эпоху космического романтизма, когда полеты за пределы Земли стали доступны, как никогда ранее. Поэтому проекты таких «отелей на орбите» с большой вероятностью окажутся востребованы. А для каких именно целей их станут использовать – покажет время.


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Airbus
Проекты
МКС
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