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Техкульт

«Роскосмос» обещает сделать новую сверхтяжелую ракету «многоразовой»

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Российская тяжелая ракета будет многоразовой

По словам Юрия Борисова, главы «Роскосмоса», в ходе выступления на марафоне «Знание», грядущая ракета-носитель сверхтяжелого класса будет многоразовой и это входит в перечень обязательных требований к разработчикам.

При этом Борисов уточнил, что многоразовый вариант тяжелого носителя обусловит значительное снижение стоимости доставки грузов на орбиту, а при его разработке будут учитываться наработки полученные в ходе ведущихся сейчас в России ОКР по легкому многоразовому носителю «Амур-СПГ».

Напомним, работы над российским космическим «тяжеловозом», тогда называемом «Енисей», по большому счету начались еще в 2020 году, но были приостановлены зимой 2021-го. Как объяснил в то время руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, целью остановки работы были переориентация разработки на двигатели другого типа, а также пересмотр облика ракеты.

Теперь же сообщается, что разработка российского аналога Super Heavy от американской SpaceX продолжится в 2024 году, весь процесс займет от 8 до 10 лет, а сам возможный «Енисей» станет едва ли не ключевым элементом российской пилотируемой лунной программы.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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