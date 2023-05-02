«Роскосмос» обещает сделать новую сверхтяжелую ракету «многоразовой»

Российская тяжелая ракета будет многоразовой

По словам Юрия Борисова, главы «Роскосмоса», в ходе выступления на марафоне «Знание», грядущая ракета-носитель сверхтяжелого класса будет многоразовой и это входит в перечень обязательных требований к разработчикам.

При этом Борисов уточнил, что многоразовый вариант тяжелого носителя обусловит значительное снижение стоимости доставки грузов на орбиту, а при его разработке будут учитываться наработки полученные в ходе ведущихся сейчас в России ОКР по легкому многоразовому носителю «Амур-СПГ».

Напомним, работы над российским космическим «тяжеловозом», тогда называемом «Енисей», по большому счету начались еще в 2020 году, но были приостановлены зимой 2021-го. Как объяснил в то время руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, целью остановки работы были переориентация разработки на двигатели другого типа, а также пересмотр облика ракеты.

Теперь же сообщается, что разработка российского аналога Super Heavy от американской SpaceX продолжится в 2024 году, весь процесс займет от 8 до 10 лет, а сам возможный «Енисей» станет едва ли не ключевым элементом российской пилотируемой лунной программы.