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Техкульт

Китай пытается подчинить нейросети жесткой коммунистической цензуре

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Китайские флаги

Практически все важные решения в Китае принимаются правящей коммунистической партией. Появление таких ИИ-инструментов как чат-боты стало для нее проблемой – даже при введении некоторых программных ограничений они оставались слишком «непредсказуемыми». Сейчас в КНР действует установка, требующая соответствия ботов нормам государственной цензуры. При этом китайские власти не просто декларируют это, но жестко и решительно претворяют в жизнь.

В настоящее время боты ChatGPT и Bard недоступны в Китае. Зато есть местный аналог под названием ChatYuan. Это приложение появилось в китайской версии App Store, но практически сразу было удалено из магазина для «устранения неполадок» (согласно официальной версии). Это случилось после того, как бот начал делать тревожные прогнозы по китайской экономике, а конфликт на Украине был назван им «агрессивной войной». Это показалось правительству Поднебесной угрозой спокойствию.

Описанная ситуация, когда власти путем цензуры тормозят развитие важнейшей на сегодняшний день технологии, может вылиться для Китая в серьезное отставание. Ведущие мировые державы, напротив, вкладывают существенные средства в развитие ИИ, считая данный процесс новой международной гонкой вооружений. Властям Китая предстоит непростой выбор – получить внутренний контроль над информацией или обеспечить стране лидерство в области ИИ.

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Страны
Китай
Украина
Проекты
AI
Робот
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