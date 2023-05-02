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Техкульт

Омские специалисты задумались о технологии сброса остатков топлива ракет

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В России создают технологию сброса ракетног топлива

Специалисты Омского ГТУ ведут разработку бортовой системы сброса оставшегося топлива из уже отработавших ступеней отечественных ракет-носителей, что поможет более эффективно бороться с лесными пожарами в российских регионах.

Достаточно часто неиспользованное горючее является виновником взрывов, но «слить» его в условиях невесомости проблематично — именно эту проблему решают омские ученые, которые предлагают преобразовывать топливо в газ, после чего производить его вывод за борт.

Как правило, остатки ракетного топлива загораются после выполнения ракетой своей ключевой функции и отстыковки — когда она попадает в атмосферу или уже достигла поверхности Земли. При этом порядка 70 % падений отработанных ступеней «популярного» в России класса «Союз-2» в итоге заканчиваются лесными пожарами.

Ключевая причина — это перекись водорода, применяемая в работе ракетных двигателей. Оставшаяся перекись действует на неиспользованные остатки горючего в роли катализатора, что в итоге и провоцирует его взрыв, а так как российские носители падают в районах степей или же тайги, то пожары могут покрыть немалую территорию и причинить весьма значительный ущерб.

Помимо этого, возможность сброса ракетного топлива будет совсем не лишней в плане безопасности пилотируемых полетов — при возникновении разного рода нештатных инцидентов можно будет оперативно избавиться от горючего, уделив все внимание спасению экипажа.

Для завершения разработки в планах специалистов Омского ГТУ постройка физической модели процессов, протекающих в баках ступеней ракет, а также проведение необходимых экспериментов на борту летающей лаборатории Ил-76МДК, где можно создать условия невесомости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Проекты
Союз-2 РН
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