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Техкульт

Шведские ученые нечаянно выстрелили ракетой по Норвегии

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Старт ракеты

Шведский космический центр запустил с космодрома Esrange экспериментальную ракету. Целью запуска было исследование микрогравитации на ее борту. Старт прошел успешно, ракета достигла расчетной высоты в 250 километров. Вторым этапом полета должно было стать возвращение ее в исходную точку. Но что-то пошло не так и ракета приземлилась в совсем другом месте – а именно, в соседней стране.

Проще говоря, ракета упала в Норвегии! Это событие вызвало настоящую шумиху, хотя между этими двумя скандинавскими странами давно установились мир и добрососедские отношения. Ракета отклонилась на 40 километров к северо-западу от расчетной посадочной траектории и упала в северном районе Норвегии под названием Мальсельв. Шведский научный центр связался с властями по обе стороны границы и его обращение было услышано. Норвежские власти оказали космическому центру необходимую поддержку, но указали на то, что со стороны Швеции не поступало официальных уведомлений о возможности падения шведской ракеты на их территории. Шведы согласовали со своими соседями вылет вертолета, на котором обломки ракеты и ее полезной нагрузки были доставлены в Esrange для изучения.

Старт ракеты

Старт ракеты

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Швеция
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