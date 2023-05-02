В ДНР разработали индивидуальной модульной противоосколочной защиты

В ДНР разработали и производят комплекс индивидуальной модульной противоосколочной защиты

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Комплекс индивидуальной модульной противоосколочной защиты бойца, которым можно дополнить любой бронежилет, разработан и производится в Донецке, они уже поступают в действующую в зоне СВО армию, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Мы производим броню и бронежилеты полностью. То есть в полном цикле производства от самого начала… Мы сами изготавливаем плиты. И текстильное производство свое. Мы сами шьем все наши изделия. Сами собираем их. Полностью комплексное производство бронежилетов… Для солдат, для бойцов, которые работают здесь в зоне СВО", - сообщил РИА Новости директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус.

Он отметил, что инженеры и технологи предприятия находятся в постоянном контакте с действующей армией, благодаря чему имеют возможность быстро вносить изменения и усовершенствования в свою продукцию, корректируя ее характеристики в зависимости от актуальных пожеланий бойцов.

"Конфигурацию моделей правим, если это необходимо. Получаем постоянно какую-то обратную связь… Основной поражающий элемент сейчас - это осколок. Их больше всего", - подчеркнул Кондрус.

В связи с пожеланиями бойцов предприятие разработало индивидуальный комплекс противоосколочной защиты бойца, который совместим практически с любым современным бронежилетом.

"Дополнительные модули. Пояс баллистический… он несет защитную функцию, а именно - тот же самый противоосколочный пакет. Он также позволяет разгрузить часть веса… Дополнительно используется напашник. Еще так называемый пятиточечник… Есть плечи в разной конфигурации. К разным жилетам используются разные плечи… Защита шеи. Защита, которая идет к каскам. Защитная маска. Она сделана по первому классу. Небольшой модуль защиты затылка - он крепится на каску сзади. Благодаря всем этим модулям у нас существенно увеличивается площадь защиты человека и, соответственно, повышается его выживаемость в условиях боя", - сообщил директор предприятия.

Уточняется, что благодаря использованию таких материалов, как сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП) и арамид (кевлар), масса защиты бойца увеличивается не многократно.

"Вес полного комплекта начинается с восьми и доходит до 10 килограмм", - говорит Кондрус.

Собеседник подчеркнул, что разработчики снабдили противоосколочные модули различными системами креплений (стропы Молли и липучки), применяемыми в современных комплексах защиты. Благодаря этому их можно крепить к любым современным бронежилетам.

Предприятие действует в ДНР с весны 2022 года, разрабатывая и снабжая амуницией действующую армию.