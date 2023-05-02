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РИА Новости

ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск

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Пуск ракет с корабля ВМФ России
Пуск ракет с корабля ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны: ВС России ракетными ударами нарушили выпуск вооружения для украинских войск

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — указали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что "нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники" для ВСУ.

Сегодня ночью на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в трех регионах: Днепропетровской и Киевской областях, а также в столице страны.

Отдельно сообщалось, что повреждения получило промышленное предприятие в Павлограде.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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