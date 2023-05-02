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ТАСС

ВСУ получили американские авиационные ракеты Zuni

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Zuni
Американские ракеты класса "воздух - земля" Zuni под крыльями Су-25 ВВС Украины.
Источник изображения: https://t.me/MykolaOleshchuk/

Пресс-служба Пентагона ранее анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,85 млрд

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Американские ракеты класса "воздух - земля" Zuni поступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В Telegram-канале Олещук опубликовал фото самолета Су-25, под крыльями которого подвешены эти ракеты.

В начале января пресс-служба Пентагона анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,85 млрд, в который вошли 4 тыс. ракет Zuni.

Zuni - американская неуправляемая авиационная ракета класса "воздух - земля". Принята на вооружение ВМС и ВВС США в 1957 году. Максимальная дальность прицельного огня - 8 км. Ракета может пробивать броню толщиной около 500 мм. Предназначается для поражения малоразмерных наземных и надводных целей. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Су-25
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