Литва втягивает Германию в военное противостояние с Россией

Вильнюс и Берлин согласовали сроки размещения в Литве немецкой бригады. Она станет частью сил НАТО для «оперативного реагирования». В экспертной среде уверены: НАТО готовит на территории Прибалтики театр военных действий против России и Белоруссии. Каким образом Москва могла бы ответить на эти угрозы?

Литва и Германия договорились о развертывании на территории балтийской республики бригады бундесвера. По итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что этот процесс "должен быть постепенным". "Постоянное присутствие войск союзников на территории Литвы – наш абсолютный приоритет. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы создать условия для размещения немецкой бригады уже в 2026 году", – заявил Науседа.

Лидеры подписали меморандум об участии бригады бундесвера в обеспечении безопасности Литвы на полях саммита НАТО в Мадриде летом прошлого года. Как отмечает ТАСС, бригада приписана к Литве, но пока неясно, будет ли она переброшена полностью. Берлин готов разместить половину личного состава и техники бригады, а вторая половина могла бы находиться в ФРГ в ожидании передислокации в критической ситуации в течение десяти дней.

Летом прошлого года американские СМИ сообщали о том, что Германии предложено увеличить число военных НАТО в Литве и создать в стране специальный батальон для оперативного реагирования. Тогда в планах Германии было увеличение военного контингента в миссии альянса в Литве до 3 тыс. военнослужащих. При этом Литва активно призывает партнеров по НАТО увеличить военное присутствие на своей территории.

Сейчас власти страны выделяют огромные по местным меркам ресурсы – более 110 млн евро – на развитие военной инфраструктуры. Реализуется проект в рамках подготовки к размещению объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО. В результате будет построено десять зданий, в которых разместятся казармы, столовая, авторемонтная мастерская, вертолетные площадки, многофункциональный комплекс. Работы планируется завершить к 2026 году.

На территории страны находятся около 1600 натовских военных, среди них представители Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии. При этом ранее министр обороны Арвидас Анушаускас анонсировал расширение военных городков в Рукле и Пабраде для размещения до 4 тыс. военнослужащих, в Вильнюсе, в западной части Литвы, а также в городе Шяуляй – до 2,5 тыс. военнослужащих.

Также известно, что уже готова база для учений и дислокации ротационных подразделений, построен один постоянный военный лагерь. Одновременно строятся еще три временных и два постоянных лагеря. По ноябрьской оценке советника Науседы по вопросам национальной безопасности Кестутиса Будриса, страна полностью подготовится к постоянной дислокации на своей территории бригады НАТО к 2027 году.

"Размещение немецких войск в Вильнюсе воспринимается как некая историческая традиция. Но это ошибочная политика для Литвы, которая ничем хорошим для нее не закончится. С военной точки зрения территория республики необороняема: ни с немецкой бригадой, ни без нее", – отмечает президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

Собеседник напомнил, что с 2008 года в Литве активно развивается авторитарный режим. "В стране окончательно уничтожена всякая демократия. В этих условиях Литва традиционно обращается к своим военным союзникам. Страна трижды отдавала себя под власть Германии: в 1915, 1938 и 1941 годах, когда фашистские войска вошли в Литву, где "освободителей" встречали цветами", – напомнил Межевич.

По его словам, появление немецкой бригады в Литве будет представлять угрозу России, но "в рамках общей системы угроз на европейском театре военных действий это не самая первая, не самая значимая и сложная угроза":

"Тем не менее это нищее государство, отнимая деньги у врачей и учителей, вкладывает средства в агрессию против России и Белоруссии".

"При этом немецкому обществу не нужно, чтобы провокаторы типа Зеленского, Науседы и других восточноевропейских непосед втягивали его в противостояние с Россией. Но Германия следует в фарватере внешней политики своего союзника в лице Вашингтона", – отмечает Александр Камкин, директор Центра германских исследований Института Европы РАН.

По его словам, НАТО активнейшим образом усиливает свое военное присутствие в восточноевропейских государствах. "Происходит значительное усиление военного потенциала Польши и республик Балтии. Бригада – это серьезное соединение в масштабах европейских армий. Это порядка от 4 тыс. до 5 тыс. человек в зависимости от комплектации, около 250 танков", – указал эксперт.

По мнению Камкина, немецкая бригада может использоваться не только для демонстрации европейской солидарности, но и для "различных операций по сдерживанию России". "Появление немецкой бригады в Литве – это один из неконструктивных шагов в дальнейшей эскалации напряженности на нашей границе", – уверен политолог.

Он добавил, что прослеживаются определенные тенденции ремилитаризации немецкой военной машины. Камкин не исключает, что переданными Украине ЗРК Patriot, танками Leopard и зенитными ракетными установками Gepard управляют не украинские военнослужащие, а граждане Германии и других государств. Обучающих курсов в течение двух-трех месяцев для освоения этой техники явно недостаточно, поэтому "это могут быть бывшие или действующие военные".

"Процесс ремилитаризации ФРГ идет с благословения США. До недавнего времени Германия проводила курс пацифизма, даже в конституции записано, что с территории ФРГ никогда не должна исходить угроза войны. Но передача Украине вооружений, подготовка военнослужащих ВСУ, отправка немецких солдат в другие страны для тренировок – все это говорит о том, что Германию втягивают в вооруженное противостояние с Россией", – уверен собеседник.

У половины немецкого общества эти процессы вызывают фантомные боли по поводу Второй мировой войны. Другая половина поддерживает Украину, следуя официальной позиции правительства и СМИ, добавляет Камкин. "Кто-то достает из закромов дедушкины мундиры, а кто-то выходит на акции протеста с требованием мирного диалога и невовлечения Германии в безумную попытку военного противостояния", – отметил эксперт.

"С перспективной пять-семь лет нам готовят третий театр военных действий.

НАТО планирует победить в СВО, а после этого взорвать ситуацию на Южном Кавказе, это второй театр, и взяться за активное освоение северо-западного стратегического направления (СЗ СН) России. В Прибалтике могут появиться до 250 тыс. солдат из сил быстрого реагирования. Уже сейчас эти силы увеличены до 40 тыс. человек", – напоминает Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

До начала спецоперации России на Украине в Прибалтике соблюдался ротационный принцип присутствия сил НАТО, "но теперь они присутствуют там на постоянной основе". "В Прибалтику перебазирована танковая бригада США. Сейчас вокруг так называемого Сувалкского коридора, то есть на границе с Белоруссией, проводились многодневные маневры НАТО якобы по защите этого коридора от ВС РФ", – добавляет военный аналитик.

При этом Россия готовится к возможной угрозе со стороны прибалтийских государств и Германии. "У нас воссоздаются танковые армии, которых, по сути, давно не существовало. Кроме того, мы воссоздаем Ленинградский и Московский военные округа, которые в 2010 году были влиты в Западный военный округ, и расширяем задачи Балтийского флота", – отметил Артамонов.

Андрей Резчиков