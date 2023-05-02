Войти
ТАСС

Министр обороны Украины попросил Токио поставить Киеву средства радиоэлектронной борьбы

309
0
0
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

Алексей Резников отметил, что такие системы необходимы украинской стороне для борьбы с беспилотниками

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников попросил Токио оказать поддержку Киеву и предоставить средства радиоэлектронной борьбы. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству Kyodo.

"Вы очень, очень современная страна, обладающая средствами радиоэлектронной борьбы. Нам это жизненно необходимо", - сказал он, отметив, что такие системы необходимы украинской стороне для борьбы с беспилотниками.

Вместе с тем Резников выразил понимание позиции Японии, которая не поставляет Украине вооружений из-за конституционных ограничений. Также министр в очередной раз озвучил планы Киева по проведению широкомасштабного контрнаступления, не указав при этом каких-либо конкретных сроков начала операции.

Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически попадают только США. 25 апреля начались консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. В них принимают участие представители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и ее младшего партнера по правящей коалиции - центристской партии "Комэйто".

По информации газеты Yomiuri, военное лобби в ЛДП предлагает рассмотреть возможность предоставления Украине ракет и систем противовоздушной обороны. В правящей партии, как сообщается, настроены также на то, чтобы разрешить экспорт боевых кораблей в страны Юго-Восточной Азии.

Общественное мнение в Японии настроено против снятия действующих ограничений. По данным нескольких соцопросов, проведенных крупными СМИ, такое решение отвергают более 70% респондентов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Япония
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
28.03.2022
Зеленский спровоцировал Россию и вынудил ее начать спецоперацию
01.03.2021
Японские СМИ негодуют: Россия вновь проводит военные учения на Курилах
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
14.04.2014
Невидимое оружие Российской армии
18.09.2013
МАКС-2013: пестрая палитра дронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 02.05 08:53
  • 48654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 08:05
  • 9
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 02:12
  • 12
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток