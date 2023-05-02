Министр обороны Украины попросил Токио поставить Киеву средства радиоэлектронной борьбы

Алексей Резников отметил, что такие системы необходимы украинской стороне для борьбы с беспилотниками

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников попросил Токио оказать поддержку Киеву и предоставить средства радиоэлектронной борьбы. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству Kyodo.

"Вы очень, очень современная страна, обладающая средствами радиоэлектронной борьбы. Нам это жизненно необходимо", - сказал он, отметив, что такие системы необходимы украинской стороне для борьбы с беспилотниками.

Вместе с тем Резников выразил понимание позиции Японии, которая не поставляет Украине вооружений из-за конституционных ограничений. Также министр в очередной раз озвучил планы Киева по проведению широкомасштабного контрнаступления, не указав при этом каких-либо конкретных сроков начала операции.

Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически попадают только США. 25 апреля начались консультации о пересмотре действующих в стране ограничений на поставки оружия за рубеж. В них принимают участие представители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и ее младшего партнера по правящей коалиции - центристской партии "Комэйто".

По информации газеты Yomiuri, военное лобби в ЛДП предлагает рассмотреть возможность предоставления Украине ракет и систем противовоздушной обороны. В правящей партии, как сообщается, настроены также на то, чтобы разрешить экспорт боевых кораблей в страны Юго-Восточной Азии.

Общественное мнение в Японии настроено против снятия действующих ограничений. По данным нескольких соцопросов, проведенных крупными СМИ, такое решение отвергают более 70% респондентов.