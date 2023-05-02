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Газета.ru

Зеленский вновь пообещал Западу отбить у России Крым

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Медведев в ответ на обещание Зеленского «вернуть Крым» призвал уничтожить «киевский режим»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планируют вернуть Крым под контроль Киева. Однако, подчеркнул он, успех предприятия зависит от количества вооружений, которые поставят западные страны. Кроме того, политик предупредил, что военный конфликт с РФ может затянуться на «годы и десятилетия». Выступление Зеленского прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ходе контрнаступления ВС Украины намереваются вернуть Крым под контроль Киева. Об этом в интервью финской газете Yle и заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Кроме того, добавил он, успех новой военной кампании Украины будет зависеть во многом от того, будут ли западные государства продолжать поставки вооружений Киеву.

«Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение», - заявил Зеленский. Он также припугнул Запад Третьей мировой войной - по его словам, другим странам «дешевле сейчас поддержать ВСУ, чем увеличивать риски глобального конфликта». В то же время Зеленский отметил, что военный конфликт с Россией может продолжаться «годами и десятилетиями».

При этом украинский президент не стал раскрывать никаких подробностей или предполагаемой даты контратаки.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ситуация Зимней войны 1939-1940 гг. (между Финляндией и СССР) не может повториться - тогда Хельсинки уступил Москве часть финской территории по мирному соглашению.

«Я считаю, что такую возможность нельзя давать», - подчеркнул он.

Зеленский указал, что страны Северной Европы «в отличие от некоторых других партнеров, не нарушили своих обещаний» в отношении предоставления Киеву военной помощи.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что надо добиваться полного разгрома режима в Киеве и актов возмездия в отношении его ключевых фигур. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

По его словам, ответ на действия украинских властей может включать в себя ликвидацию личного состава и военной техники ВСУ при попытке контрнаступления.

«Полный разгром врага и окончательное низложение... режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории...» - уточняется в публикации Медведева.

Украинское руководство за последнее время неоднократно анонсировало масштабное контрнаступление ВСУ, однако конкретные даты не назывались.

«Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают», - говорил 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что «ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление», а цель ВСУ по-прежнему - выход на границы 1991 года.

При этом 12 апреля Шмыгаль заявил в интервью американскому порталу The Hill, что наступление ВСУ может начаться «в летний период», а «друзья и партнеры Киева не торопят и осознают» важность тщательной подготовки.

При этом замминистра обороны ВСУ Анна Маляр говорила, что только крайне узкий круг лиц посвящен в оперативные планы украинской армии, а риск утечек «минимален».

«У них есть отличный план но только президент [Владимир] Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана», - говорил министр обороны США Ллойд Остин.

При этом украинское руководство продолжает просить у западных партнеров еще больше вооружений. «Чтобы подготовиться к контрнаступлению, нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет средней или средней и большой дальности, нам нужны танки и нам понадобятся истребители», - говорил Шмыгаль.

Одновременно с этим американская газета New York Times сообщила, что ВСУ готовят 50 тыс. военных для контрнаступления в конце апреля. Военных для нескольких бригад обучают специалисты из США и других стран НАТО.

14 апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет использовать любые незапрещенные виды оружия, чтобы вернуть утраченные в ходе конфликта с РФ территории, в том числе и Крым.

«Крым - это территория Украины, и мы будем испытывать и применять там любое не запрещенное международным правом оружие, которое поможет освободить наши территории», - написал он.

Данилов также называл возвращение Украины к границам 30-летней давности основным условием для окончания боевых действий.

Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».


Петр Николаев

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Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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