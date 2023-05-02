Войти
РИА Новости

Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ

319
0
0

ВС России показали работу звуковещательного БТР, транслирующего ВСУ призывы сложить оружие

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, через которые противнику транслируются призывы сложить оружие и, в частности, песня Олега Газманова "Вперед, Россия!", следует из опубликованного в понедельник в официальном телеграм-канале Минобороны России ролика.

"В военное время мы осуществляем звуковещание ... на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", - рассказал командир ЗС-88 с позывным "Колокол".

После поворота установки, командир ЗС-88 обратился к украинским войскам с призывом перейти на сторону России.

"Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", - призвал командир установки украинских солдат.

"А сейчас для закрепления материала поставим музыкальную паузу и поставим композицию, которую очень сильно любит противник", - добавил "Колокол" и включил вещание песни "Вперед, Россия!" в исполнении Олега Газманова в сторону украинских позиций.

Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до 6 километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БТР-80
КПВТ
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
03.08.2022
В России сравнили переданные Украине VAB с российскими БТР-80
31.05.2022
Не за городами: как союзные войска пробиваются к центру Северодонецка
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
21.05.2012
Стенограмма интервью Председателя совета директоров ОАО "Курганмашзавод" телеканалу Эксперт-ТВ
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 02.05 08:53
  • 48654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 08:05
  • 9
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 02:12
  • 12
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток