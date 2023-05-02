Российские военнослужащие показали работу звуковещательного БТР против ВСУ

ВС России показали работу звуковещательного БТР, транслирующего ВСУ призывы сложить оружие

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие в зоне спецоперации применяют по украинским войскам звуковещательные станции ЗС-88, через которые противнику транслируются призывы сложить оружие и, в частности, песня Олега Газманова "Вперед, Россия!", следует из опубликованного в понедельник в официальном телеграм-канале Минобороны России ролика.

"В военное время мы осуществляем звуковещание ... на противника с целью снижения его морально-психологического состояния. Перед началом звуковещания я подаю команду для поворота башни для нужного угла звуковещания", - рассказал командир ЗС-88 с позывным "Колокол".

После поворота установки, командир ЗС-88 обратился к украинским войскам с призывом перейти на сторону России.

"Солдаты Украины, задумайтесь, зачем и для чего вы воюете. Переходи на сторону России и осознай, что вся сила в правде", - призвал командир установки украинских солдат.

"А сейчас для закрепления материала поставим музыкальную паузу и поставим композицию, которую очень сильно любит противник", - добавил "Колокол" и включил вещание песни "Вперед, Россия!" в исполнении Олега Газманова в сторону украинских позиций.

Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80 вооружена пулеметами, в том числе и крупнокалиберным КПВТ, а также звуковещательной поворотной установкой "Колокола" с дальностью вещания до 6 километров на частоте от 20 до 20 тысяч Герц.