Илон Маск рассказал о причинах катастрофы Starship и дате его следующего запуска

По его словам, обломки бетона тут ни при чем, а причины аварии принципиально иные. Кроме того, он ожидает нереалистично быстрого следующего запуска нового космического корабля.

29 апреля 2023 года Маск в чате только для подписчиков со своего аккаунта в Twitter сделал ряд заявлений по случившейся аварии при первом запуске Starship в космос и перспективах следующих испытаний. По его словам, случившийся первым пуск «Имел примерно тот исход, на который я рассчитывал, и, быть может, слегка превзошел мои ожидания». Ключевым результатом первых испытаний Starship (до этого испытывалась только одноименная вторая ступень, интегрированная с кораблем) он считает два момента. Во-первых, то, что носителю сразу удалось улететь со стартовой площадки, во-вторых — что он успел отправить данные из периода до преодоления максимального скоростного напора.

Также он заявил: «Как ни странно, мы не видим [в данных, полученных от Starship на испытаниях] свидетельств того, что «каменное торнадо» действительно повредило двигатели или теплозащиту существенным образом. Это могло произойти, но у нас все еще нет свидетельств этого». Под «каменным торнадо» Илон Маск имел в виду массовый полет во все стороны кусков жаропрочного железобетона от стартовой площадки. Та разрушилась от работы двигателей первой ступени Starship на 80 процентах от полной мощности. Ранее та же площадка перенесла статические испытания, при которых три десятка двигателей первой ступени работали на 50 процентах мощности.

Крупные обломки бетона разлетелись в радиусе примерно километра от стартовой площадки, мелкие частицы — до 10 километров от точки пуска. Чтобы в следующий раз это не повторилось, SpaceX планирует установить под стартовой «табуреткой» Starship стальное водораспыляющее устройство, направленное вверх и охлаждаемое большими объемами воды. Оно должно будет подавить пылеобразование и охлаждать стартовую площадку достаточно, чтобы избежать ее разрушений.

Что же стало причиной аварии испытываемого носителя, если не «каменное торнадо»? Во-первых, сразу после старта отказали или были отключены системой самодиагностики (но не взорвались) Starship три двигателя Raptor из 33. С 30 двигателями ракета еще могла достигнуть космоса. Однако на 27-й секунде полета вышел из строя двигатель №19, и в этот же момент некое событие оторвало часть тепловой защиты вокруг этого двигателя и еще трех. В этот момент, по словам Маска, из кормы ракеты шли хорошо различимые языки пламени. Уже после этого до космоса Starship дотянуть не мог, но испытания продолжались, чтобы получить более полную картину прохождения им атмосферы.

На 62-й секунде была повреждена теплозащита двигателя №30, хотя он, как ни странно, продолжал при этом работать. На 85-й вышел из строя другой двигатель, после чего возможность управления вектором тяги Starship была потеряна. Что необычно, после того, как операторы полета отдали команду на самоподрыв ракеты (чтобы она упала в безопасном районе моря, не повредив никому), ракета не разрушалась еще сорок секунд. Обычно заряд самоподрыва работает сразу или не работает вообще. Не вполне ясно, почему в этот раз он сработал, но с таким значительным запозданием.

Совершенно удивительным выглядит заявлением Илона Маска о том, что следующие испытания Starship могут состояться через два месяца. Хотя собственно готовые носители у компании есть (и не один), ремонт стартовой площадки должен быть достаточно непростым и времязатратным. Как все это можно сделать за два месяца — не ясно. Не исключено, что срок старта сдвинется, и в реальности вторые испытания собранного носителя состоятся осенью.

Интересно, что Маск считает: уже готовые первые ступени Starship имеют существенно более надежные двигатели Raptor и теплозащиту к ним, чем та ступень, что взлетела с Бока-Чика 20 апреля 2023 года. И, таким образом, радикальная переработка материальной части носителей для следующих испытаний не нужна. Глава SpaceX полагает, что в следующих испытаниях носитель имеет существенные шансы пройти стадию разделения первой и второй ступени, а первая ступень сможет достигнуть космоса «с шансами выше 50 процентов».

Стартовая “табуретка” пострадала при запуске, а расположенные поблизости емкости с необходимыми жидкостями помяли обломки. Впрочем, конкретно эти емкости все равно планировалось заменить на новые, имеющие лучшую теплоизоляцию Источник изображения: PATRICK T. FALLON/AFP

До конца года, по его мнению, эта цифра повысится до 80 и более процентов, а в ближайшие 12 месяцев — до 100 процентов. Это крайне оптимистические оценки, если учесть, насколько Starship больше любой другой ракеты в земной истории, и насколько он отличается от всех когда-либо существовавших предшественников и по другим параметрам, а не только по размерам и массе. Достаточно напомнить, что до этого носителя ни один не имел полнопоточные жидкостные ракетные двигатели с полной газификацией компонентов.

По плану, в случае успеха следующего пуска Starship должен будет совершить суборбитальный полет, и упасть в море в районе Гавайев. Суборбитальная траектория выбрана для того, чтобы в случае отказа управления второй ступенью на орбите она все равно упала бы в нужном районе, а не неизвестно куда, как могло бы случиться при отказе системы управления в орбитальном полете.

Согласно оценке Маска, общие затраты его компании на программу Starship в этом году будут около двух миллиардов долларов при четырех-пяти испытательных пусках. Такая сумма складывается не только из собственно запусков, но из программы постепенной модернизации космодрома — установки водной системы охлаждения и пылеподавления на стартовом столе, замене емкостей с топливом на имеющие вакуумную изоляцию и ряд других мер.