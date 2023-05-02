Guardian: западные страны обеспокоены неготовностью ВСУ к контрнаступлению

По данным газеты, украинской армии не хватает времени на качественную подготовку, а также отсутствует достаточное количество боеприпасов

ТАСС, 1 мая. Западные страны, предоставляющие помощь Украине, обеспокоены состоянием ее вооруженных сил и неготовностью провести контрнаступление. Об этом в воскресенье сообщила газета The Guardian.

По ее информации, украинской армии не хватает времени на качественную подготовку, также отсутствует достаточное количество боеприпасов, необходимое для контрнаступления.

По оценкам ВСУ, для этой цели им необходимо больше западного оружия.

Отмечается, что США и европейские страны, вложившие миллиарды долларов в помощь Украине, ждут контрнаступления, статичность ситуации на фронте вызывает сомнения об успехе украинской кампании у некоторых высокопоставленных чиновников.

Сообщения о готовящемся контрнаступлении ВСУ появились 25 апреля. Тогда The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки проинформировала, что украинские войска планируют начать операцию в следующем месяце на южном направлении. Как отмечает издание, для этого к концу апреля Украина должна подготовить 12 боевых бригад численностью по 4 тыс. человек.