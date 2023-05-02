Эксперт: США прекратят поставки оружия Украине, если поймут, что не могут победить Россию

Координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" Фил Вайлейто выразил мнение, что Вашингтон вовлечен в помощь Киеву, так как хочет ослабить Россию

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация прекратит поставки вооружений Украине, если убедится в недостижимости своей цели нанести поражение России, а также в случае роста недовольства населения США значительными расходами на эти нужды. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" американской общественной организации "Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния" Фил Вайлейто.

Говоря об американской военной помощи Киеву, он отметил: "По нашему мнению, причина, по которой Соединенные Штаты вовлечены в это, заключается в том, что они просто хотят ослабить Россию. Министр обороны [США Ллойд] Остин несколько недель назад на самом деле так и сказал. Как вы знаете, ключевые лица в Европе, в НАТО заявляли, что на самом деле они ведут войну с Россией". "Дело не в Украине. Дело в том, чтобы ослабить Россию в качестве конкурента в экономической сфере и в том, чтобы удостовериться в том, что когда они обратят свой взор на Китай, Россия не сыграет в этой ситуации никакой роли. Дело в том, что они также хотят спровоцировать войну с Китаем", - добавил активист, который издает американскую газету The Virginia Defender.

"Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить. В какой-то момент общественность просто начнет спрашивать: "Подождите минуту, в какую сумму, вы говорите, это обойдется?" - подчеркнул Вайлейто.

Участники "Кампания солидарности с Одессой" на протяжении многих лет проводят в США акции в память о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 пострадали. Представители "Кампании солидарности с Одессой" выступали за проведение расследования данных событий.

Как полагает Вайлейто, одна из причин происходящего вокруг Украины состоит в том, что капиталистическая система США на этом этапе "шатается". "И люди, которые во главе в США, очень нервничают из-за этого. Они хотят укрепить свои позиции по всему миру. Они желают гегемонии в тот момент, когда мир это отвергает. Страны пытаются присоединиться к БРИКС и выступают за многополярный мир, в котором ни одно государство не будет доминировать в мировой экономике или в военной сфере", - отметил активист.

Вайлейто отметил, что он и его единомышленники подготовили свои оценки того, в какую сумму обошлась США помощь Украине. "Согласно данным, которые мы смогли найти, а установить, сколько именно денег было потрачено, очень трудно, это больше $100 млрд военной и невоенной помощи", - сообщил он. Как констатировал активист, "это больше, чем федеральное правительство расходует на полицию, это больше, чем федеральное правительство тратит на тюрьмы".

"Но, конечно, как вы понимаете, люди были бы готовы потратить деньги, если бы это было на справедливую цель", - добавил активист. Он в связи с этим заострил внимание на том, что важно рассказывать американцам о реальных событиях на Украине, в том числе, о произошедшем в Доме профсоюзов, о том, какую роль в стране играют неонацисты.

"Вопрос в том, какую цену они захотят заплатить, - добавил Вайлейто, говоря об американских властях. - В какой-то момент общественность в США может сказать: "Вы знаете, мы сами себе вредим. Так много людей живет в бедности. Так много людей не могут свести концы с концами, так много людей беспокоятся о будущем. Зачем мы тратим так много денег?"

По мнению активиста, если боевые действия на Украине "затянутся еще на год", американская общественность может потерять к этому интерес. "Люди устают от этого", - добавил Вайлейто, констатировав, что об этом свидетельствуют опросы общественного мнения.

"Я думаю, люди по всему миру требуют переговоров", - отметил активист. "Китай проявляет интерес к тому, чтобы принять участие в попытках найти какое-то решение. И на каком-то этапе США придется признать, что у России есть обоснованные озабоченности относительно безопасности. Пока они не только отказывались от решения этого вопроса, но полностью его игнорировали, расширяя НАТО в восточном направлении, поддерживая переворот в 2014 году, а теперь наращивая американское военное присутствие на Украине".