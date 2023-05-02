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ТАСС

Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов

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Источник изображения: Елена Афонина/ ТАСС, архив

В ее состав войдут патриоты, которые готовы отдать жизнь ради наведения порядка, отметил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 1 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рассматривает возможность создания армии для защиты интересов угнетенных народов. Об этом он сообщил журналистам в ходе презентации оружия в Российском университете спецназа.

"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые сегодня уничтожают, убивают страны, входящие со своей демократией", - отметил глава Чечни.

Он заявил, что эта армия будет состоять исключительно из патриотов, которые готовы отдать жизнь ради наведения порядка. "Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", - добавил Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал о нaмерении сoздать чaстную вoенную кoмпанию пoсле завeршения свoей рабoты на гoсслужбе. 

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Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
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