Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетенных народов

В ее состав войдут патриоты, которые готовы отдать жизнь ради наведения порядка, отметил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 1 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что рассматривает возможность создания армии для защиты интересов угнетенных народов. Об этом он сообщил журналистам в ходе презентации оружия в Российском университете спецназа.

"В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые сегодня уничтожают, убивают страны, входящие со своей демократией", - отметил глава Чечни.

Он заявил, что эта армия будет состоять исключительно из патриотов, которые готовы отдать жизнь ради наведения порядка. "Это очень сложный путь, но мы к этому стремимся и идем", - добавил Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал о нaмерении сoздать чaстную вoенную кoмпанию пoсле завeршения свoей рабoты на гoсслужбе.