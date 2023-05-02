Войти
Lenta.ru

Хакеры взломали европейский спутник

308
0
0
Спутник OPS-SAT
Спутник OPS-SAT, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA).
Источник изображения: Thales

Специалистам промышленной компании Thales удалось взломать европейский спутник и продемонстрировать работу защитных систем. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Хакеры Thales показали процесс взлома на конференции CYSAT. Целью энтузиастов стал небольшой спутник OPS-SAT, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA). Специалистам удалась не только обойти защитные системы устройства, но и получить контроль над спутником.

Авторы рассказали, что получили доступ к глобальной системой позиционирования, системе ориентации и бортовой камере OPS-SAT. Уточняется, что специалисты не стали мешать работе запущенного в 2019 году устройства и менять его орбиту. Хакеры признались, что совершили взлом через бортовую систему, используя стандартные права доступа для входа в интерфейс управления. По словам экспертов Thales, они могли получить полный контроль над оборудованием и загрузить в его ПО вредоносный код.

«Космическая отрасль должна учитывать кибербезопасность на каждом этапе жизненного цикла спутника, от первоначального проектирования до разработки и обслуживания систем», — прокомментировал результаты эксперимента вице-президент Thales по киберрешениям Пьер-Ив Жоливе.

В конце апреля журналисты издания Vice рассказали, что злоумышленники придумали способ угона автомобиля с помощью кнопочного телефона. Хакеры создали модифицированное оборудование, способное подключаться к CAN-шине практически любого транспортного средства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
Thales
Похожие новости
16.03.2021
Спутниковая система «Галилео» получит усиление
11.01.2021
Подписан контракт на строительство европейского модуля для орбитальной станции Gateway
17.01.2020
Российско-европейский марсоход успешно прошел температурные испытания
16.01.2020
Испытания парашютов космического аппарата ExoMars-2020 идут успешно
09.12.2019
Огневые испытания двигателей десантного модуля миссии "ЭкзоМарс" проведут в России
27.02.2017
С космодрома во Французской Гвиане запустят греческий спутник
18.05.2015
ЕКА и Airbus подписали контракт на создание нового спутника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 02.05 08:53
  • 48654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 08:05
  • 9
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 02:12
  • 12
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток