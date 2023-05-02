"Очень радует". Кадыров оценил снайперскую винтовку университета спецназа

Кадыров: инструкторы университета спецназа участвовали в разработке снайперской винтовки

МОСКВА, 30 апреля/ Радио Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в презентации снайперской винтовки, совместно разработанной чеченскими инструкторами Российского университета спецназа (РУС) и компанией Bespoke Gun, передает РИА Новости.

"Сейчас наши ребята... разработали оружие высокой точности, и это очень нас радует... Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет сборка бронированных автомобилей... Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушалось ни у нас в республике, ни в целом в государстве", – сказал Кадыров.

На базе РУС чеченского лидера сопровождал общественный деятель, член ЛДПР Виктор Бут.

Производители оружия передадут в учебный центр 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов, включая модель, разработанную совместно с инструкторами снайперского направления РУС, сообщили в пресс-службе университета.

"Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что, элементарно, не рентабельно, но здесь они применили ее, и она оказалась очень эффективной", – рассказал старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.

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