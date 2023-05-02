Дипломат объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

Европейский дипломат: США не примут Украину в НАТО из-за территориальных споров с Россией

МОСКВА, 30 апреля/ Радио Sputnik. В США предпочли бы дать Украине гарантии безопасности, но не принимать ее в НАТО, так как не верят в возвращение утраченных ею регионов в результате контрнаступления, рассказал анонимный европейский дипломат газете Le Monde.

"Они исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами", – цитирует дипломата РИА Новости.

По его мнению, американская администрация рассчитывает добиться некоторой стабилизации на Украине к лету 2024 года, когда в США будет в разгаре президентская кампания.

Ранее радио Sputnik рассказало, что в США придумали новое НАТО для Украины.