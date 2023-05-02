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РИА Новости

Дипломат объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

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Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Европейский дипломат: США не примут Украину в НАТО из-за территориальных споров с Россией

МОСКВА, 30 апреля/ Радио Sputnik. В США предпочли бы дать Украине гарантии безопасности, но не принимать ее в НАТО, так как не верят в возвращение утраченных ею регионов в результате контрнаступления, рассказал анонимный европейский дипломат газете Le Monde.

"Они исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами", – цитирует дипломата РИА Новости.

По его мнению, американская администрация рассчитывает добиться некоторой стабилизации на Украине к лету 2024 года, когда в США будет в разгаре президентская кампания.

Ранее радио Sputnik рассказало, что в США придумали новое НАТО для Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
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NATO
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