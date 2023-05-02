Войти
РИА Новости

Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС

350
0
0
Снайперская винтовка, разработанная чеченскими инструкторами Российского университета спецназа и компанией Bespoke Gun
Снайперская винтовка, разработанная чеченскими инструкторами Российского университета спецназа и компанией Bespoke Gun.

Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную Российским университетом спецназа

ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. В Чечне презентовали снайперскую винтовку - совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun, в презентации принял участие глава региона Рамзан Кадыров, сообщает корреспондент РИА Новости.

Кадырова на базе РУС также сопровождал Российский общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР), прибывший в Чечню несколько дней назад.

"Сейчас наши ребята... разработали оружие высокой точности, и это очень нас радует... Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет cборка бронированных автомобилей... Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушалось ни у нас в республике, ни в целом в государстве", - сказал журналистам Кадыров.

Как сообщили в пресс-службе университета, производители оружия передадут в учебный центр 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов собственного производства, в числе которых модель, разработанная совместно с инструкторами снайперского направления РУС. Она будет производиться под совместным логотипом Российского Университета Спецназа и Bespoke Gun.

"Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что, элементарно, не рентабельно, но здесь они применили ее, и она оказалась очень эффективной", - рассказал журналистам старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.01.2023
Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России
21.12.2022
Кадыров рассказал о росте потока добровольцев в университете спецназа
03.08.2022
Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России
27.06.2022
Шойгу проверил участвующие в спецоперации войска
19.10.2021
Чем опасен скандал с краповыми беретами
26.10.2018
Туризм особого назначения. Как можно провести отпуск в Университете спецназа в Чечне
07.08.2017
Какие вооруженные силы нужны России?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.05 09:40
  • 3
В России спрогнозировали выпуск 32 тысяч беспилотников в год
  • 02.05 09:13
  • 1
Европа тонет в криминале и наркотиках – Украина постаралась
  • 02.05 08:57
  • 4
"Ростех" освоит производство новейших истребителей танков
  • 02.05 08:53
  • 48654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.05 08:05
  • 9
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 02.05 02:12
  • 12
Названо преимущество вертолета Ка-52
  • 01.05 17:43
  • 3
Путин заявил об отсутствии инфраструктуры в сфере беспилотников
  • 01.05 13:47
  • 1
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 01.05 13:28
  • 2
МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023
  • 01.05 13:02
  • 1
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
  • 30.04 17:29
  • 61
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.04 17:11
  • 3
В США предложили дать России то, что она хочет, ради Украины
  • 30.04 00:10
  • 4
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 29.04 23:33
  • 1
Конструктор Чукавин: винтовка СВЧ существенно повышает скрытность снайпера - Интервью ТАСС
  • 29.04 23:19
  • 1
Эстония передает свою вновь созданную дивизию многонациональному корпусу Северо-Восток