Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную РУС

Кадырову представили снайперскую винтовку, разработанную Российским университетом спецназа

ГРОЗНЫЙ, 30 апр – РИА Новости. В Чечне презентовали снайперскую винтовку - совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun, в презентации принял участие глава региона Рамзан Кадыров, сообщает корреспондент РИА Новости.

Кадырова на базе РУС также сопровождал Российский общественный деятель Виктор Бут (ЛДПР), прибывший в Чечню несколько дней назад.

"Сейчас наши ребята... разработали оружие высокой точности, и это очень нас радует... Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет cборка бронированных автомобилей... Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушалось ни у нас в республике, ни в целом в государстве", - сказал журналистам Кадыров.

Как сообщили в пресс-службе университета, производители оружия передадут в учебный центр 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов собственного производства, в числе которых модель, разработанная совместно с инструкторами снайперского направления РУС. Она будет производиться под совместным логотипом Российского Университета Спецназа и Bespoke Gun.

"Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что, элементарно, не рентабельно, но здесь они применили ее, и она оказалась очень эффективной", - рассказал журналистам старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.