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ТАСС

Сийярто: правильно ли ведет себя Венгрия как член НАТО, решать не Зеленскому

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент Украины обвинил Венгрию в "неадекватном поведении", потому что она якобы занимает сторону России

БУДАПЕШТ, 30 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в воскресенье, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, правильно ли Венгрия действует в качестве члена НАТО.

"Президент Украины Владимир Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неадекватным. К счастью, это не ему решать", - написал по этому поводу Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также вновь заявил, что венгерский народ "уже заплатил чрезвычайно высокую цену" за этот конфликт и что многие венгры - члены венгерской общины в Закарпатье - погибли в ходе боевых действий.

"Если это заявление означает: "Я почтительно благодарю венгров за то, что они впустили и приняли более миллиона беженцев с Украины, и я почтительно благодарю их за постоянную помощь", тогда мы вам рады, и можете рассчитывать на нас в будущем", - ответил глава венгерского МИД украинскому президенту.

29 апреля Зеленский в интервью скандинавским СМИ, говоря о Венгрии, обвинил ее в "неадекватном поведении", потому что она, являясь членом НАТО, якобы занимает в украинском конфликте сторону России. 

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Венгрия
Россия
Украина
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