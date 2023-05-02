Вот какие уроки должны извлечь США из украинского конфликта

Donya-e Eqtesad: Пентагон назвал "ценные уроки" конфликта на Украине

Власти США, изучив характер конфликта на Украине, занялись развитием собственной военной промышленности и увидели в космосе потенциал для инноваций, которые могли бы пригодиться на случай конфликта с Китаем, пишет Donya-e Eqtesad.

ECOIRAN: Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила в интервью, что США в ходе конфликта на Украине пришлось взять на заметку многие вещи, которые придется применять для преодоления возможных вызовов в совсем других регионах мира, в частности, в акватории Тихого океана. По словам Хикс, в Пентагоне поняли, что нужно принимать меры для укрепления и интенсификации производства вооружения, внимательно изучив проблемы, которые влияют на его развитие в США. Дело в том, пояснила Хикс, что за последние 60 лет эта отрасль промышленности пережила как взлеты, так и падения.

Также, по словам второго ключевого высокопоставленного чиновника Пентагона, конфликт на Украине преподал Соединенным Штатам несколько ценных уроков, которые могут пригодиться для вероятной войны США против КНР: начиная от налаживания производства вооружения и снабжения боеприпасами до высоких технологий в космосе.

Как писало влиятельное издание "Блумберг", Хикс довольно часто обращает внимание на один из самых больших вызовов, с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты – это снабжение вооружением и боеприпасами для противодействия возможному нападению России. Многие влиятельные компании, работающие в сфере оборонки в последние два года, с большой осторожностью относились к увеличению производства боеприпасов, потому что опасались, что правительство в один момент может решить прекратить или сократить их закупку.

Опираясь на более чем годовой опыт ведения боевых действий на Украине, Пентагон теперь пытается дать производителям оружия больше предсказуемости, которой так не хватало ранее, за счет долгосрочных контрактов, чтобы производители чувствовали себя более уверенно и не беспокоились из-за возможного сокращения заказов. Кроме того, Пентагону удалось заручиться согласием президента США на ускорение и увеличение объемов поставок оружия на Тайвань. Согласие, которое дал президент, позволит поставлять существующее оружие в Тайбэй, а также заменять его в дальнейшем на более новые образцы. Во время военного конфликта и Украина, и Россия столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов, но и Соединенные Штаты истощили собственные запасы, отправляя большие партии боеприпасов на Украину. В результате в Пентагоне осознали, что просто поставлять Украине оружие – недостаточная мера для эффективного влияния на ход событий (на Украине).

Еще один важный урок, который приходится извлекать Пентагону – это важность космической сферы для предстоящих войн. Причем речь вовсе не идет о неких фантастических вещах в духе "Звездных войн", как-то ведение боевых действий непосредственно в космическом пространстве. Как заявила госпожа Хикс в интервью "Блумберг" 21 апреля, боевые действия на Украине выдвинули на первый план и ускорили развитие коммерческих инновационных программ США, предназначенных для космической сферы. Речь шла в данном случае о том, что подобные программы позволили поддерживать работу Интернета на Украине уже во время боевых действий, что, в свою очередь, давало возможность украинским войскам точно идентифицировать цели и отправлять за пределы страны партнерам информацию с фотоснимками с переднего края, а также создавать множество спутниковых изображений действий российских войск.

В общей сложности, Соединенные Штаты выделили для Украины помощь в объеме 35,4 миллиарда долларов с самого начала боевых действий. Но эта помощь не всегда была эффективной. Помощь, в частности, включала в себя более 1600 зенитных систем Stinger от компании Raytheon и 10 тысяч противотанковых систем Javelin, которые были произведены совместно Raytheon и военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Однако эти поставки, как показал опыт, без применения инновационных программ, предназначенных для ведения снимков с космических спутников, были малоэффективны. Кроме того, Соединенные Штаты 36 раз использовали полномочия президента для ускорения поставок оружия: последней подобной мерой стал пакет помощи на 325 миллионов долларов, предоставленный личным вмешательством президента.

Еще одним важным уроком, о котором говорила Хикс, оказалась ценность обмена информацией: Хикс при этом отметила, что военные действия на Украине продемонстрировали способность Соединенных Штатов сотрудничать со своими союзниками в оказании экономического давления на общего противника. Причем речь шла в данном случае не только, и даже не сколько о России, а о перенесении этого опыта на более глобальную перспективу. Хикс пояснила, что, хотя Соединенные Штаты будут и дальше предоставлять помощь Украине, и вооружением, и финансами, и информацией, основное внимание военного ведомства при этом будет сосредотачиваться и на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе, на перенесении украинского опыта конфликта на возможный сценарий конфликта с КНР.

Хикс при этом повторила, что в данный момент, по оценкам Пентагона, Китай все же не склонен к тому, чтобы решить проблему Тайваня путем специальной военной операции. Однако она заключила, что Пентагон хочет быть уверен – любой лидер Китая, Си Цзиньпин или кто-то еще, просыпаясь каждый день утром, говорил бы себе, что пока не настало время идти в непосредственную атаку на интересы США или его партнеров. И чтобы то же самое любой глава Китая говорил бы себе и в 2027-м, и в 2035-м, и 2045-м годах, и так далее.