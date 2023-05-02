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ТАСС

Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили на должность замминистра обороны

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Замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению Алексей Кузьменков
Замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению Алексей Кузьменков.
Источник изображения: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Он будет отвечать за материально-техническое обеспечение

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Кузьменков в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла и до 2019 год проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.

С 2014 по 2018 год возглавлял штаб материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. С 2018 по 2019 год являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению. С 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. 

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Минoбороны РФ
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