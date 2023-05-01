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Ростех

МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в МАКС-2023

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Опытные образцы самолетов МС-21 и SSJ-100
Опытные образцы самолетов МС-21 и SSJ-100.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Опытные образцы самолетов МС-21 и SSJ-100, которые примут участие в международном авиасалоне МАКС-2023, покрашены в новую ливрею, оформленную в соответствии с актуальным фирменным стилем Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, представленным в 2022 году.

Для нанесения новых ливрей были использованы краски отечественного производства. После покраски в Ульяновске самолеты прибыли на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском для дальнейшей подготовки к авиасалону МАКС, на котором они будут впервые представлены публике.

«Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолетов ОАК, но первыми ее «примерили» наши флагманы в сегментах региональной и среднемагистральной авиации – SSJ-100 и МС-21. Воздушные суда, носящие эту ливрею, формируют единую линейку: ОАК – Гражданские самолеты. Это те машины, которые в ближайшие годы сформируют основу парка российских авиакомпаний», – отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации – генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения – одна из ключевых моделей в рамках экспозиции ОАК. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы. Аэродинамическое совершенство самолета достигается с помощью крыла большего удлинения из композиционных материалов. Двигатели МС-21 с высокой степенью двухконтурности ПД-14 отличаются низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ.

Superjet – семейство региональных самолетов, которое объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения и предлагает пассажирам комфорт, сопоставимый с салонами магистральных лайнеров, значительные экономические преимущества перевозчикам, удобство для экипажа и максимальную экологическую безопасность для окружающей среды. В настоящее время в Производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре ведется сборка опытных образцов SSJ-NEW и подготовка к серийному производству этой импортозамещенной модификации.

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Продукция
ПД-14
СуперДжет-100
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ЛИИ им. Громова
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Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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2 комментария
№1
01.05.2023 13:12
Цитата, q
«Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолетов ОАК,
Это похоже главная забота руководства ОАК, новые ливреи рисовать....
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№2
01.05.2023 13:28
Показуха – главная забота любого руководства, над которым есть ещё более высокое начальство.
0
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