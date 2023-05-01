«Калашников» наладил выпуск деталей на замену европейским

АО «Концерн «Калашников» освоило производство критичных деталей для отечественного станкостроения.

В рамках курса на импортозамещение «Калашников» отгрузил первую опытную партию шпинделей для торгово-производственного холдинга «РУСКЛИМАТ». Данное изделие используется в специальных станках заказчика. Ранее деталь закупалась в Италии.

Первая партия изделий, разработанных группой инженеров конструкторско-технологического управления дивизиона станкостроения концерна, успешно прошла приемку. До конца года будет изготовлено еще 18 штук. Отметим, что на изготовление одного образца уходит около 120 дней ввиду сложности технологического процесса и повышенных требований по точности изделия.

«Развитие отечественного станкостроения и освоение изделий, которые ранее закупались исключительно по импорту – наши важнейшие задачи, потому что завоевание технологического суверенитета страны – это один из приоритетов государственной политики, - говорит президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. – Нам удалось успешно занять нишу по изготовлению высокоточных токарно-винторезных станков: сформирован пакет контрактов на ближайшие годы. Станки семейства 250ИТВМ, производства «Калашникова» не имеют аналогов в России по точности и надежности. Переход на отечественную продукцию набирает обороты, и цель такой политики - устранение критической зависимости от зарубежных технологий».

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